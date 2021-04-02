Обнаружена считавшаяся утерянной видеозапись полета Гагарина к космос — ВИДЕО

Обнаружена видеозапись первого полета в космос легендарного Юрия Гагарина. Долгое время она считалась утерянной. На этих кадрах «космонавт номер один» докладывает обстановку на борту, рассказывает о своем состоянии. И главное — делится собственными ощущениями, которых до него не испытывал еще никто на Земле, пишет РЕН ТВ.

«Чувство невесомости интересно. Все плавает. Плавает все! Красота! Интересно», — говорит Гагарин.

Найти запись удалось благодаря отрывку из радиопереговоров Гагарина с Землей. В ходе оцифровки магнитной ленты реставраторы услышали фразу «мешает свет телевидения». Вероятно, первый космонавт имел в виду свет от камеры. Это означало, что где-то есть первое космическое видео.

И его нашли — в архивах Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Причем на пленке значился гриф «секретно». Некоторые кадры были повреждены, их восстановили с помощью нейросетей. И теперь они стали достоянием всего мира.