После проведенной азербайджанской армией антитеррористической операции были осмотрены система противовоздушной обороны и боевая позиция вооруженных сил Армении, заброшенных в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

«На военном объекте, обнаруженном в Ходжалинском районе, были конфискованы станция наведения ракет 1С32, несколько пусковых установок 2П24 и управляемые зенитные ракеты 3М8, входящие в состав оперативного зенитно-ракетного комплекса 2К11 Круг», — отметили в министерстве.