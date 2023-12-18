В школе села Йемишчан Ходжавендского района обнаружена ловушка со взрывным устройством.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сотрудники ANAMA обнаружили в одном из классов школы ручную гранату Ф-1, прикрепленную к парте клейкой лентой. Она была привязана веревкой к ручке двери так, чтобы сдетонировать при ее открывании.

Для усиления силы взрыва под партой была установлена еще одна ручная граната Ф-1.

«Взрывчатка была обезврежена сотрудниками ANAMA. Это уже не первый случай обнаружения ловушек со взрывчатками в социальных объектах на освобожденных территориях. Покидающие территорию армяне намеревались таким образом нанести урон гражданскому населению», — заявили в агентстве.