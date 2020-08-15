Обнародовано официальное заявление о возвращении наших сограждан из-за рубежа

«У нас нет никаких проблем с доставкой граждан из-за рубежа».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в ближайшие дни на пароме будут доставлены наши сограждане из Казахстана и других стран:

«Также обеспечена отправка сухопутным путем из Азербайджана в Россию граждан этой страны. На предстоящей неделе наши сограждане тем же путем смогут вернуться из России на Родину. Призываем наших сограждан воздержаться от поездок за рубеж без острой на то необходимости».