Граждане Израиля, находящиеся за пределами страны, и проживающие в диаспоре евреи должны проявить в пятницу особую осторожность на фоне угроз пропалестинских сил устроить «День гнева» против израильтян по всему миру.

Как передает ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.

«На фоне операции [израильской армии в секторе Газа] «Железные мечи» руководство [палестинской радикальной организации] ХАМАС призвало всех своих сторонников по всему миру провести завтра (в пятницу, 13 октября 2023 года) «День гнева» и напасть на израильтян и евреев. Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие», — говорится в заявлении.

В связи с этим СНБ и МИД «рекомендуют израильтянам за рубежом проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и, если необходимо, уточнять у местных служб безопасности информацию о возможных протестах и беспорядках в районе пребывания». «Совет национальной безопасности, службы безопасности и Министерство иностранных дел продолжают действовать повсеместно, защищая безопасность израильских граждан во всем мире», — отмечается в сообщении.