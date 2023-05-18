За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 94 человека, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 25, вторую дозу получили 133 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 48, бустер–дозой после положительного результата теста на коронавирус никто не прививался.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 963 600, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 131, вторую дозу получили 4 883 024 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 403 247, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 198 человек.