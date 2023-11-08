Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило работой 73 бывших вынужденных переселенцев на их родной земле — в Шуше.

Как сообщает # со ссылкой на министерство, трудоустроенные заняты в строительстве, секторе услуг и других сферах.

Также начата соответствующая работа в отношении тех, кто вернется в Шушу на последующих этапах. В частности, изучены социально-демографические характеристики и возможности трудоустройства свыше 29 тыс. членов более чем 8 тыс. семей.

В то же время осуществляется сотрудничество с работодателями в Шуше. Уже изучены потребности в рабочей силе и требования к вакансиям около 90 предприятий.