Обнародовано количество проданных билетов на предстоящую в Баку первую игру «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с немецким клубом «Байер».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт агдамского клуба, уже 27 000 болельщиков купили билеты.

Ограниченное количество билетов можно приобрести в торговых точках Iticket.az, фан-шопе «Карабаха» в ТЦ «Парк бульвар», в кассах центральной арены и Дворца Гейдара Алиева.

Отметим, что свой первый матч против «Байера» «скакуны» проведут 7 марта в Баку, а ответный – через неделю в Леверкузене.