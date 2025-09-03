Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, который ранее тренировал молодежную команду «сливочных», может возглавить леверкузенский «Байер», сообщает издание Marca.

По информации источника, испанец включен в шорт-лист возможных тренеров леверкузенского клуба.

Помимо Гонсалеса, в список кандидатов входят еще два специалиста: главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич и экс-тренер «Лейпцига» Марко Розе.

Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавивший «Байер» в мае текущего года, был уволен из клуба после двух туров Бундеслиги.