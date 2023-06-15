15 июня 2023 года в результате ответных мер ВС Азербайджана были обезврежены 2 снайпера ВС Армении, обстрелявшие личный состав Государственной пограничной службы АР в направлении погранично-пропускного пункта «Лачин» и ранившие азербайджанского военнослужащего, сообщает Сaliber.Az.

Напомним, что сегодня в 08:45 вооруженные силы Армении совершили провокацию на условной армяно-азербайджанской границе. Так, в результате провокации огнестрельные ранение получил военнослужащий Государственной пограничной службы Эльшан Рустамов.

Следственное управление Генеральной прокуратуры, Управление криминалистики и сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия. По факту возбуждено уголовное дело.