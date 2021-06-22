Некоторое время назад в Сети появилось письмо депутата Госдумы РФ Сергея Журавлева, адресованное архиепископу Вигену Айказяну. Российский депутат принес извинения армянской церкви. Журавлев признался, что, ознакомившись с письмом Айказяна, изменил свое мнение о принадлежности РПЦ храма Святого Ованнеса Мкртича (Зеленая часовня, Канач Жам) в Шуше.

«Ваши доводы правильны, а хроники указывают на то, что эта церковь всегда принадлежала Армянской Апостольской Церкви. Единственная церковь РПЦ в г. Шуше действительно находилась в другом месте. Вследствие этого я сожалею о сделанных ранее заявлениях и хотел бы извиниться», — написал Журавлев, добавив, что «имевшаяся ранее в его распоряжении информация о строительстве и принадлежности церкви была неправдивой».

Дело в том, что в феврале этого года Журавлев, первым из российских парламентариев, посетил освобожденные Шушу и Агдам. Делясь с журналистами впечатлением от увиденного, он, в частности, сказал: «Я видел много исторических памятников, мечетей в разной степени обветшания или разрушения. Что-то пострадало от войны, но основная масса этих культурных и религиозных объектов стала жертвой варварского отношения армянских оккупационных властей. Они заявляли, что эта земля принадлежит им, но относились к ней исключительно как разрушители или поработители. Например, в Шуше стоит старинный русский православный храм Святого Иоанна Крестителя. Он был вообще захвачен оккупантами и переделан под армянскую церковь».

Но не столько интервью взбесило армянскую сторону, сколько размещение на странице депутата в Facebook ссылки на статью из азербайджанского СМИ об украденной церкви в Шуше. При этом парламентарий сопроводил ее резким комментарием в адрес армянской стороны: «Оккупация русской церкви, атаки на духовные ценности — зловещее проявление самой отпетой русофобии».

Российский парламентарий в своем посте также приложил фотографии церкви до и после армянской оккупации города Шуша со всеми изменениями в храме, сделанными с целью ее арменизации.

На старом фото хорошо видно, как эта церковь выглядела с XIX века вплоть до оккупации города армянами и отчетливо видны элементы русской православной архитектуры – купол и колокольня, что противоречит армянским архитектурным традициям. А на следующей фотографии видно как она выглядит сегодня: купол XIX века чудесным образом исчез, а на его месте неожиданно появился типичный армянский конус.

По версии армянской стороны, церковь Сурб Ованес Мкртич (Святого Иоанна Крестителя) была построена в 1847-м году. В советские годы храм использовался как галерея минеральных вод, «из-за чего и был размыт и ослаблен фундамент». После первой карабахской войны церковь была «отреставрирована» и передана Армянской апостольской церкви.

Насколько информация армянской стороны, побудившая российского депутата отказаться от прежнего мнения, соответствует действительности, разбирался Saxta.info.

Выяснилось, что армянская сторона, приводя подробности истории церкви, не ссылается на источники. Такую картину можно увидеть на академическом российском сайте: «Согласно надписям на церкви, она была построена в 1847 году на месте старой деревянной церкви XVIII века Карабахцоц [источник не указан 827 дней]. На стенах современного храма остались некоторые надписи от предыдущей, деревянной церкви. Купол и колокольня церкви видны из многих частей города». То же самое и в Википедии:

«На входе, увенчанном куполом, высечена надпись: Бабаян Степанос Ованесович. В память о покойном брате Мкртиче. 1847 [источник не указан].

Это наводит на определенные размышления относительно надуманности приводимых фактов.

Первоначально, как можно увидеть на старых фотографиях, церковь имела характерный для русских православных храмов круглый купол (луковка).

Армяне временами, забываясь, признают, что купол храма когда-то действительно был круглым. Но русского архитектурного стиля в фасаде на старых фотографиях не сможет усмотреть ни один грамотный архитектор, считают они. Утверждается и наличие над входом в церковь вышеуказанной выгравированной надписи с именем спонсора и строителя храма, которую кроме самих армян никто больше не видел. Вопрос переделанной в армянскую русской церкви в Шуше два года назад был поднят на конференции в Баку с участием православного духовенства.

В ходе встречи выяснилось, что армянская сторона не поставила в известность Бакинскую и Прикаспийскую Епархию Русской православной церкви, в ведении которой находится и Русская церковь Нагорного Карабаха, о намерении вмешаться в облик храма. Об этом заявил пресс-секретарь епархии, протоиерей Константин Поминов. Представитель епархии сообщил на встрече с правлением азербайджанской общины Карабаха, что недавно они обратились к Эчмиадзину с предложением превратить недействующую армянскую церковь, расположенную в центре Баку, в русскую, чтобы храм мог стать действующим и служить верующим. На это предложение из Эчмиадзина пришел резкий отказ.

Именно подозрительный купол-новодел церкви после освобождения азербайджанской армией Шуши позволил судить о том, что в ходе оккупации армяне переделывали под свои не только албанские, но и русские храмы.

Как заявил епископ РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (ныне покойный), «к сожалению, есть информация о плохом состоянии православных храмов на освобожденных территориях. Был изменен внешний и внутренний облик православного храма Иоанна Предтечи в Шуше. За эти годы он был арменизирован. С храма сняли купола, маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-григорианской церкви.

Отметим, что церковь Иоанна Предтечи использовалась как часть санатория и называлась местными жителями «водная галерея». Название связано с тем, что лечебная минеральная вода подавалась по трубам именно к этому зданию и использовалась в рекреационных целях.

Уроженец Шуши, журналист Керим Керимли рассказал журналистам, что в советские времена местные жители не знали, как называется церковь, но всем было известно, что это русская церковь. Жители города так о ней и отзывались — «рус килсеси». Храм находился на территории санатория «Шуша» за забором. Внутрь церкви тянулись трубы с целебной минеральной водой из источников Туршсу и Истису. Пользоваться лечебной водой могли и отдыхающие в санатории, и местные жители, которые приходили со своими емкостями и брали воду домой.

Армяне в период оккупации не только присваивали русские церкви, но и разрушали. Храм в честь Преображения Господня, возведенный в селе Куропаткино (Геворгаван) Ходжавендского района, принадлежала Терским казакам — группе казаков, проживающих на территории бывшей Терской области Российской империи вдоль Терека и других прилегающих рек на Северном Кавказе. Она была разрушена в период оккупации Ходжавендского района армянскими захватчиками. Церковь находится в 13 километрах от райцентра Ходжавенд, в 2 километрах от нее находится небольшое поселение. Построен храм был в 1894 году по типовому проекту. Церковь находится в непосредственной близости от военного объекта ВС Армении, поэтому обо всем происходящем военно-политическое руководство Армении было хорошо осведомлено.

О состоянии церкви стало известно благодаря армянскому блогеру Ваге Мартиросяну. В своей публикации он показал фотографии церкви в честь Преображения Господня в Геворгаване, какой она была в 1988 и 2000 годах.

Учитывая, что Ходжавендский район был оккупирован в 1992 году, а состояние церкви на 1988 и 2000 года не отличается, можно сделать вывод, что церковь не пострадала во время первой Карабахской войны. В 2014 году Мартиросян посетил данную церковь и показал фотографии ее состояния на тот момент. Кровля и фронтон уже были разрушены. Сняты железные решетки с окон, имеются сильные повреждения на фасаде с западной стороны. Армянские вандалы оставили свои автографы – Армен, Гарик, Кармен и др. Церковь не находилась на линии огня и огнестрельные повреждения на фасаде со стороны, где располагались ВС Армении, не случайные.

По словам эксперта в области культурных ценностей, профессора московского отделения Международной академии архитекторов, члена правления Союза архитекторов Азербайджана Фаига Исмаилова, в Шуше не было армянской и вообще христианской церкви.

Дело в том, что согласно Кюрекчайчурму договору 1805 года о переходе Карабахского ханства в подданство Российской империи, в городе был размещен небольшой российский гарнизон. Возникла необходимость основать храм для находящихся там русских воинов. Россия, экономически ослабленная в тот момент в результате войн, не имела возможности проводить работы по благоустройству города. Поэтому армейское руководство повесило колокол на башню здания Дивана ханства и создало здесь условия для богослужения. В 1806 году русские построили возле здания колокольню. Однако со временем здание Дивана Карабахского ханства было отремонтировано по приказу командования русской армии и адаптировано к церковному стилю, а позже были построены еще две церкви. Со временем по мере развития внешний вид церквей менялся.

Сегодня армянская сторона повсеместно обвиняет Азербайджан в якобы разрушении или фальсификации христианских храмов на освобожденных территориях. Между тем, на этих землях проводится работа по восстановлению мечетей, церквей, святилищ, а также относящихся к Кавказской Албании храмов и других религиозных памятников. Об этом рассказал журналистам председатель азербайджанского Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

На основании вышеизложенного, Saxta.info пришел к заключению, что армянский архиепископ дезинформировал депутата Алексея Журавлева. Церковь в Шуше, как он и был проинформирован азербайджанской стороной, не является армянской. Первоначально она являлась православной и изменила свой внешний вид и назначение только после оккупации города 8 мая 1992 года.