Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов спросил у посетившего в среду нижнюю палату парламента главу «Роскосмоса» Юрия Борисова, были ли американцы на Луне.

«Относительно посещения американцами Луны, как вы относитесь к различным интерпретациям относительно того, были/не были, Голливуд/не Голливуд, либо действительно были, увидели такое, получили такие сигналы, что теперь пытаются всячески размыть какую-то жёсткую принципиальную линию по своей позиции относительно Луны?» — спросил Нилов.

«У меня есть только один факт, я интересовался этим делом. В своё время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это ответ на вопрос», — ответил Борисов.

Заседающий с 2011 года в Госдуме Нилов с отличием окончил Московский энергетический институт по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Сейчас занимает в Думе должность председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.