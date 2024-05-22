Ни для кого не секрет, что после прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году позиции Армянской апостольской церкви (ААЦ) хоть и незначительно, но пошатнулись. Отношения между новыми властями и ААЦ не заладились практически с первых дней.

Раскол между основными институтами страны усилился после поражения Армении в 44-дневной войне. ААЦ, отступив от традиций прошлого, стала выдвигать политические требования, включая отставку премьер-министра.

И последние события в Армении, когда во главе так называемого «Движения по имя Тавуша» стал архиепископ Баграт Галстанян, видимо, стали последней каплей в чаше терпения властей.

Так, накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в ближайшее время нужно обсудить вопрос налогообложения ААЦ.

«Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже работая в политике, идти собирать деньги у Диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги», – сказал Симонян, выступая в парламенте.

Спикер заявил, что хочет понять, почему «священнослужитель выше простого бизнесмена», выплачивающего налоги.

«Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди. Они финансируют безопасность Армении», – сказал он.

Это уже серьезный сигнал для ААЦ, авторитет которой падает на глазах. Какова вероятность того, что ААЦ все же будет обложена налогом, и чем это обернется для нее в имиджевом плане? На эти и другие вопросы в интервью # ответил азербайджанский политолог, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

-Ален Симонян вчера озвучил идею обсудить вопрос введения Армянской Апостольской церкви в налоговое поле. Как вы считаете, какова вероятность того, что такой закон в ближайшее время может быть принят?

-Это важное заявление, которое говорит о том, что армянское правительство хочет поставить под контроль церковь. ААЦ, как известно, является не только общественным и духовным институтом, но в последнее время ведет себя как политическая структура.

Известно, что церковь, помимо всего прочего, обладает крупными наделами земли, занимается в какой-то степени хозяйственной деятельностью, пожертвования составляют несколько миллионов долларов и так далее.

С одной стороны, власти хотят иметь определенную долю от этих доходов, а с другой – контролировать финансовую деятельность ААЦ. Это позволит воспрепятствовать направлению доходов на протестные действия по свержению власти.

-По-вашему, подобное предложение является своего рода превентивным предупреждением ААЦ, которая открыто стала вмешиваться в политику посредством так называемого «Движения во имя Тавуша» или власти действительно настроены решительно?

-Несомненно, это предупреждение церкви, которая вмешивается в дела государства, хотя в Армении, как и в других странах, духовенство отделено от государства. Но в данном случае налицо попытки со стороны церкви определять политическую повестку Армении, что вызывает негативную реакцию властей.

— Не станет ли принятие такого решения еще одним ударом по авторитету ААЦ?

-Естественно, это может привести к новому витку напряженности между церковью и властью. ААЦ будет использовать все свои возможности, чтобы воспрепятствовать принятию такого закона. Скорее всего, может быть активизировано протестное движение, и, направляя его в нужное русло, постарается дать понять, что она серьезно настроена.

Не исключено, что данная кампания будет развернута не только в самой Армении, но и за ее пределами, так как церковь имеет представительство во многих странах, с ней активно сотрудничают представители армянской диаспоры. Поэтому, скорее всего, ААЦ консолидирует все силы, что опять же, повторюсь, приведет к очередному витку напряженности во внутренней политике Армении.

— Кстати, о диаспоре. Как известно, армянская диаспора и ААЦ всегда действовали и действуют в единой связке. Не подвергнутся ли армянские власти (если ААЦ обложат налогом) давлению со стороны диаспоры?

— Безусловно, диаспора, особенно ее реакционная, основная часть действия ААЦ поддержат. И в этом случае будут наблюдаться серьезные противоречия между действиями диаспоры и политикой отдельных государств, политические круги которых поддерживают курс Никола Пашиняна.

Если диаспора в открытую заступится за церковь, то она будет оказывать влияние на политические круги в своих странах, в первую очередь, в США и Франции, чтобы они не оказывали серьезную поддержку Пашиняну. Но есть и другая сторона медали.

Для этих политических кругов нынешний премьер-министр является единственным надежным партнером в Армении. Поэтому в этой непростой ситуации могут возникнуть трения между диаспорой и политическими кругами тех стран, где она присутствует. Прежде всего, это касается западных стран.