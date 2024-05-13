Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян высказал мнение, что 1700-летняя история христианской церкви в стране является мифом, которую необходимо разрушить «до основания». Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook.

По мнению Торосяна, армянскому народу выпала тяжелая участь, ему предстоит разрушить не только более чем 100-летние мифы и стереотипы, но и «окончательно и до основания разрушить 1700-летний миф».

Политик уверен, что церковь желает принести в жертву государственность Армении ради своих внутренних и внешних групповых интересов, играя чувствами верующих. По его словам, граждане должны дать окончательную оценку этой «структуре», «непосредственный вклад церкви в разрушение армянской государственности», должен быть исчерпан.