Двойное налогообложение доходов между Азербайджаном и Турцией будет отменено.
Как сообщает #, в связи с этим в Милли Меджлис поступил законопроект.
Проект закона «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов» будет вынесен на обсуждение завтра на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.