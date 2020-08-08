Нужна ли Азербайджану Общественная палата?

Поговаривают, что один из отцов-основателей США, автор «Декларации о независимости», третий президент страны Томас Джефферсон был против двухпалатного Конгресса.

И чтобы получить его согласие лидер национально-освободительного движения северной Америки, первый президент США Джордж Вашингтон специально пригласил его к себе на чаепитие.

За столом Джордж Вашингтон заметил, что чай из чайника наливается в стаканы, а из стаканов в блюдца, чтобы он там, как следует, остыл. Вашингтон сказал своему другу и соратнику, что вторая палата парламента, т.е. Сенат также будет играть роль своеобразного блюдца, благодаря которому будут «остывать» горячие политические страсти и решения…

Конечно, детали этой беседы, даже, вообще, была ли в действительности такая встреча, достоверно известно только историкам, но сказывают, что после этого чаепития Джефферсон также согласился поддерживать учреждение именно двухпалатного парламента.

В политике процесс принятия решений, как правило, носит многоступенчатый характер. Некоторые политологи критикуют это, как излишнее проявление бюрократизма.

Но тут речь идет не об обычном, стандартном и всем известном бюрократизме, который, как правило, проявляется после принятия решения–нет, тут речь только о самом процессе принятии решений.

Известно, что и парламентарная демократия подразумевает многоступенчатую процедуру процесса принятия решений. Чем больше будет дискутироваться какой-то вопрос, чем больше людей будут участвовать в его обсуждении, тем обоснованнее и эффективнее будет принятое решение.

Один человек, даже целая партия, — какой бы сильной и могущественной она не была, — никогда не может претендовать на роль арбитра при принятии всех решений. Люди часто ошибаются, даже партии не всегда проявляют себя с лучшей стороны при принятии тех или иных решений, потому что есть такое понятие: партийные интересы.

Эти недостатки в демократических политических системах устраняются наличием многопартийной парламентарной системы, свободными СМИ и открытыми, подотчетными правительствами.

По этой причине, в развитых правовых и демократических системах процесс принятия оптимальных решений в основном обеспечен – конечно, идеальных систем и процедур не бывает, также как не бывает идеальных тепловых машин и двигателей!

Но это проблема больше сказывается в странах с недостаточной демократией. Неизвестно, как и что будет в ближайшей политической перспективе, но пока в азербайджанском парламенте ситуация такова, что другие, т.е. не правящие партии, имеют максимум два или три депутатских мандата и такая «стоячая» политическая картина не меняется практически с первых парламентских выборов, которые прошли у нас после приобретения национальной независимости Азербайджаном.

Но многолетний опыт и политико-экономические реалии показывают, что есть необходимость в установлении в стране живой и расширенной дискуссионной среды,- было бы очень хорошо, если круг обсуждения тех или иных вопросов расширился.

Есть необходимость в альтернативах, — понятно, что, чем больше сценариев и вариантов будет обсуждаться, тем лучше и оптимальнее будет принятое общее решение, и все это пойдет на пользу нашему общему дела.

Заметим, что политическое участие как можно большего числа людей в процессе принятие тех или иных решений, вообще, в жизни страны – важная политологическая проблема. Дело в том, что существующие политические институты не всем доступны, потому что в любом политическим институте рано или поздно проявляются свои элиты и обычные функционеры.

Вдобавок, политика, как профессия имеет свою специфику – понятно, что не каждому дано стать профессиональным политиком.

Бывает так, что человек весьма интеллектуален и имеет довольно полезные и интересные политические предложения, но у него нет политических способностей.

Что же делать в таком случае? Сидеть и спокойно созерцать, как партийные функционеры и «боссы», которые кроме политической интриги ни в чем не разбираются, эксплуатируют этих интеллектуальных и креативных людей? Нет, согласитесь, что это вовсе не выход из сложившегося положения.

Заметим, что и у нас, в нашем Азербайджане эта проблема также актуальна, плюс, политический фильтр у нас более узок и «строг», чем в других странах. Но неужели нет выхода? Неужели нет механизмов, чтобы привлечь больше людей в процесс принятия решений и вообще, в общую политическую жизнь?

Нет, этот механизм теоретически есть, он иногда даже дискутируется политиками и политологами. Речь идет о создании Общественной Палаты, которая будет наделена правом выступать с проектами и инициативами перед парламентом и правительством страны. Еще она может стать, как минимум, временно, тем блюдцем, с помощью которого первый президент США Вашингтон собирался снизить общественный накал…