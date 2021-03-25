Ну и где логика, господа армяне?

После разгромного поражения Армении в 44-дневной войне с Азербайджаном в армянской пропаганде царит уныние. Если ранее в адрес Азербайджана обильно изливались ушаты помоев, в статьях сквозили оскорбления и насмешки, то в настоящее время армянская пропаганда ведет себя как побитая собака, демонстрируя бессильную злобу. Этим в частности занято издание news.am.

К примеру, коснувшись слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных вчера в ходе выступления на 7-м съезде правящей партии Справедливости и Развития по поводу войны в Карабахе, издание news.am отмечает, что турецкий лидер продемонстрировал «очередной блестящий пример наглости и лицемерия».

По мнению редакции, Эрдоган изобразил Азербайджан жертвой, а Армению – агрессором, хотя все было «наоборот». Правда, издание не утруждает себя дополнить это утверждение какими-либо фактами. Под Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года стоят подписи лидеров Азербайджана, России и, особо подчеркну, Армении. При этом в тексте шестого пункта этого документа отмечается, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кяльбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Разве приведенный текст не говорит о том, какая страна была жертвой оккупации, а какая – агрессором?

Азербайджан вынудил Армению вернуть оккупированные районы и это отражено в документе, под которым стоит подпись армянского премьер-министра. Тем самым Армения официально призналась в совершении агрессии и оккупации азербайджанских территорий.

Кроме того, в четвертом пункте документа отмечается, что миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Это еще одно подтверждение того, что на азербайджанской территории находились армянские военнослужащие.

Опубликованный news.am «обвинительный» текст грешит отсутствием логики, но полон желчи и досады. Армения оказалась в той плачевной ситуации, которую прогнозировали несколько лет назад многие эксперты. В этом виноват армянский народ, пребывавший в угаре шовинизма и надежде на то, что Азербайджан смирится с потерей своих территорий. Но железный кулак Азербайджана продемонстрировал зыбкость этой призрачной надежды армян. Суровая реальность пришлась не по вкусу многим в Армении. Это и демонстрирует издание news.am, публикуя низкопробные материалы о том, что якобы Армения стала жертвой.