Новым премьер-министром Мальты избран сын бывшего президента Роберт Абела

Юрист и депутат парламента Мальты Роберт Абела избран новым главой мальтийского правительства. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP.

По его данным, 42-летнего Роберта Абелу выбрали лидером правящей Лейбористской партии, что автоматически делает его премьер-министром страны. Новый премьер — сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 год.

В декабре бывший премьер Мальты Джозеф Мускат заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства и Лейбористской партии 12 января 2020 года. Такое решение он принял на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая утверждала, что правящие круги Мальты и семья Муската связаны с «теневыми фондами». Позже он уточнил, что будет исполнять «текущие обязанности» до определения нового лидера.(ТАСС)

| 2020-01-12T09:17:39+00:00 12 января 2020, 12:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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