Премьер-министром Индии в третий раз подряд станет Нарендра Моди. Церемония присяги назначена на вечер 9 июня, сообщает Reuters.

За Моди проголосовали все представители «Национального демократического альянса», накануне победившего на парламентских выборах. НДА, главную роль в котором играет партия Моди – «Бхаратия Джаната», получил 293 из 543 мест.

73-летний Моди возглавляет правительство Индии с 2014 года. Оппоненты обвиняют его в гонениях на мусульманское меньшинство в Индии и в авторитарных наклонностях. Моди не скрывает, что является индуистским националистом, однако отвергает обвинения в авторитаризме.

Сама «Бхаратия Джаната» по итогам выборов забрала 240 мест, или меньше половины палаты. Это означает, что она больше не сможет единолично принимать решения. Результаты стали для партии неожиданностью: экзит-полы показывали гораздо выше. Напротив, оппозиционный блок INDIA получил больше мест, чем прогнозировалось: 234 – и была вероятность, что он попробует перетянуть союзников Моди из НДА на свою сторону. Но этого не случилось.

Тем не менее, правящая партия впервые за десять лет столкнётся с настолько сильной оппозицией в парламенте, а Индия вернётся к коалиционному правительству. При этом ожидается, что «Бхаратия Джаната» сохранит за собой четыре ключевых министерства – иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов. Партиям-союзникам по НДА обещают льготы, а их лидеры претендуют на пост спикера нижней палаты парламента. (svoboda.org)