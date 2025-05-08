Новость о появлении нового главы Римско-католической церкви с восторгом приветствовали тысячи людей на площади Святого Петра. По данным полиции, там собралось около 40 тыс. человек.

До этого черный дым из трубы Сикстинской капеллы шел дважды: в среду вечером и в четверг утром, когда было проведено два раунда голосования.

Для избрания папы римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.

Прево — бывший глава Августинского ордена. Он был миссионером и епископом в Перу и имеет, кроме американского, гражданство этой страны. Он активно поддерживал участие женщин в управлении церковью: в том числе привлёк трёх женщин к отбору кандидатов в епископы. (bbc.com)