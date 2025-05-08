Ватикан объявил, что новым главой Римско-католической церкви избран американский кардинал Роберт Франсис Прево. Он будет известен как папа Лев XIV.
На балкон базилики Святого Петра в Ватикане вышел кардинал Доминик Мамберти и объявил по-латыни: «Habemus Papam!», что означает «у нас есть папа». Далее он представил нового понтифика и назвал его новое имя в качестве главы церкви.
Об избрании нового понтифика стало известно вскоре после 18:00 по местному времени, когда из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым. Одновременно начали звонить колокола.
Новость о появлении нового главы Римско-католической церкви с восторгом приветствовали тысячи людей на площади Святого Петра. По данным полиции, там собралось около 40 тыс. человек.
До этого черный дым из трубы Сикстинской капеллы шел дважды: в среду вечером и в четверг утром, когда было проведено два раунда голосования.
Для избрания папы римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.
Прево — бывший глава Августинского ордена. Он был миссионером и епископом в Перу и имеет, кроме американского, гражданство этой страны. Он активно поддерживал участие женщин в управлении церковью: в том числе привлёк трёх женщин к отбору кандидатов в епископы. (bbc.com)