Новый поворот белорусского кризиса

Давно известно, что углублению политического кризиса способствуют две причины. Во-первых, события, имеющие часто символическое значение для значительной части общества. Именно они являются зримыми вехами и становятся символическими.

Во-вторых, действия властей становятся все более брутальными и вызывают ответную реакцию, на которую власти не рассчитывали или думали ее предотвратить.

Две названные причины связаны, более того, переплетаются в настолько тугой узел, что распутать его, начиная с определенного момента, уже невозможно. Кризис проходит точку невозврата и дальше переходит в стадию революционного переворота. Так было в Украине, где кризис режима Януковича мог продолжаться еще длительное время, но был ускорен трагическими событиями разгона молодежного протеста. Кстати, в эти дни исполняется семь лет этому событию.

Белорусское протестное движение с самого начала принципиально разворачивалось как мирное. Протестующие как могли, старались не нарушать закон и даже убирали за собой, чтобы не наносить урон городскому хозяйству.

Характерная черта всех авторитарных правителей от Путина до Лукашенко, что они мирный характер протестов, как в Хабаровске, так и в Минске воспринимают как слабость и страх. Отсюда непреодолимое желание применить силу для разгона и запугивания протестующих.

Интересно, что не в Беларуси, а в соседних странах, в частности, в Украине уже дважды переживавшей подобные массовые акции протеста, неоднократно высказывалось мнение, что их мирный характер, так или иначе, перейдет в следующую стадию силового противостояния. Это неизбежно, так это логика авторитарных правителей и мировая практика показывает, что ничего другого они предпринять не могут.

И вот теперь белорусский кризис начал стремительно развиваться именно в таком направлении. Причем подтверждением этому служат два, возможно, связанных события.

Первое произошло в середине октября, когда люди в масках и балаклавах в одном из дворов в Минске избили и передали ОМОН Романа Бондаренко. Его увезли в милицию, а потом впавшего в кому привезли в больницу, где он вскоре скончался. Вся вина его состояла в том, что он защищал от демонтажа бело-красный-белый стяг, вывешенный во дворе.

Избиение Бондаренко, зафиксированное в многочисленных видео, было выложено в интернет и стало доступным для миллионов. Соответственно вызвало огромное возмущение. К тому же пять дней родственникам не выдавали его тело и не разрешали похоронить. В память Бондаренко в Минске прошел массовый марш, завершившийся разгоном и арестом многих участников.

Лукашенко не нашел никаких объяснений, кроме того, что Роман был пьян и начал драться с милиционерами. Эта ложь продержалась всего несколько часов.

Журналистка портала tut.by Екатерина Борисевич опубликовала справку из больницы скорой помощи, где было написано, что в крови Романа Бондаренко не обнаружено алкоголя. Версия Лукашенко о пьяной драке разлетелась с громким и международным звоном. Врача и журналистку арестовали с обвинением по статье 178 УК Беларуси — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Как считают следователи, они вступили в преступный сговор. Другими словами, лгать на весь белый свет можно, а разоблачение официальной лжи — деяние уголовно наказуемое.

Второе важное свидетельство разложения белорусского режима — слив на самый популярный Telegram-канал NEXTA разговоров участников избиения Бондаренко. Главное в том, что в разъездах по дворам и избиениях участвуют высшие должностные лица режима. В одной из участниц разговоров журналисты распознали пресс-секретаря Лукашенко Наталию Эйсмонт. Это настолько важная персона, что на всех совещаниях она сидит рядом с президентом, а остальные министры-силовики далее по списку и рангу. Похоже, что многим из них такое рассаживание очень не нравится.

Другие ее собеседники — глава белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков и чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута. Их, как участников избиения Бондаренко опознали по видеозаписям. На одной из прослушек они клянутся друг другу, что в момент, когда Бондаренко затаскивали в микроавтобус, он был еще жив.

Возникает очень важный вопрос: кто и зачем занимается сливом в интернет прослушек телефонных разговоров высоких должностных лиц. Вариантов, конечно, много, внимания, по нашему мнению, заслуживают три.

Первый. Сливы произошли накануне визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В сентябре на встрече с Путиным Лукашенко обещал за два месяца погасить протесты и провести конституционную реформу. Время вышло, но ничего из этого не сделано. Протесты расширяются, реформа не проводится. Вброшенные аудиозаписи являются способом лишить Лукашенко аргументов в свою пользу на предстоящей встрече с посланником Путина. Технически вброс могло осуществить ФСБ России.

Есть признаки того, что позиция Кремля по Беларуси начала меняться. Бывший белорусский дипломат Анатолий Котов рассказал, что недавно в ООН состоялся разговор лидера протестующих Светланы Тихановской с представителем Кремля. По его мнению, это первый шаг к диалогу.

Второй. Мы уже упоминали существенное приближение Наталии Эйсмонт к самому Лукашенко, что вызывает неудовольствие и ревность силовиков. Пресс-секретарь набрала такой аппаратный вес, что звонит министрам и дает им указания. Так что такой удар по Эйсмонт исключать нельзя.

Третий. Расширение протестов и усиление международного давления на режим вызывает и усиливает внутренние разборки. Кто в чем виноват и кто что делал. Победившая на выборах Светлана Тихановская в ходе встреч с руководством государств Балтии и министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком попросила их поддержать международное расследование в рамках универсальной юрисдикции и объявить организации ГУБОПиК (Государственное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) и ОМОН экстремистскими. По ее словам, все сотрудники силовых органов, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. Ранее Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала. Предусматривается сбор и проверка информации о проявлениях беззакония со стороны властей. Нарушители закона, которые будут содействовать сбору доказательств, могут рассчитывать на амнистию.

О том, что санкции против белорусских чиновников, организаций и предприятий будут, на видеоконференции договорились министры иностранных дел ЕС. Попадать в санкционный список не очень хочется, вот и начались внутренние разборки.

После потери позиций на Южном Кавказе в результате войны за Карабах Москва категорически не хочет допустить провала в Беларуси. Лукашенко для нее становится весьма токсичным и вполне может быть от него уже хотят избавиться.

Учитывая, что белорусские спецслужбы насквозь пронизаны до самого верха московской агентурой, устроить подобные прослушки и слить их в интернет не составило никакого труда. Тем более, что многие в Минске сделали это с удовольствием видя как разворачиваются события.

И еще одно. Протестующие используют новую тактику. Теперь они не собираются в многотысячные марши, а делают это в разных концах города. Тем самым затрудняют действия силовиков, так как у последних перекрыть весь город сил просто нет.

Более того, люди не боятся светошумовых гранат и отбивают у ОМОН тех, кого пытаются задержать. Не всегда получается, но все-таки. В воскресенье 15 ноября задержали более 1200 человек, а уже 22 ноября только 427. Многих не только удалось отбить, но сильное противодействие заставило силовиков либо отступить, либо бежать. Именно так.

Началась видимая всеми деградация силовой части белорусского режима. Еще предстоит долгая борьба, но уже понятно, что крах его неизбежен. Силовики как крысы в определенный момент начнут бежать с тонущего корабля диктатора. Мы это видели по Украине, Беларусь ничем не хуже.