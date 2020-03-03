Новый политический сезон в Азербайджане вызывает вопросы: А вдруг и у нас получится?

Вести о том, что в Администрации президента Азербайджана начали проводиться встречи с лидерами оппозиционных партий, учитывая наши политические реалии, вызывает вопрос: собственно говоря, с чего же вдруг у нас вспомнили политические партии, тем более, после недавних парламентских выборов?

Сперва начнем с позитивных сторон этих встреч.

Автор этих строк относит себя к той категории журналистов, которые независимо от личного отношения к тому или иному обсуждаемому вопросу, поддерживают их, если, конечно, они необходимы и полезны нашему государству и обществу.

Хотя большинство наших политических партий фактически не играют никакой роли в обществе, и, в лучшем случае, служат макетом, доказывающим существование в Азербайджане многопартийной системы. Некоторые из них представлены в нашем парламенте одним, максимум двумя мандатами, что необходимо для демонстрации многопартийности и политического плюрализма.

Когда речь заходит о политических партиях вообще, я тот же час вспоминаю слова известного философа Поппера: «Пока без политических партий никому не удалось построить демократию». Согласен, имя этого философа ассоциируется с таким известным миллиардером, как Джордж Сорос, который считает себя учеником известного философа.

Но несмотря на это, понятно, что без политических партий не только невозможно строить демократические режимы, без них невозможна сама политическая власть.

Как появился институт политической власти, сразу же возникли партии или политические группы. Конечно, первые политические партии отличались от современных, в большей степени, они выступали в нелегальной форме, но это не меняет суть дела.

Поэтому если представить политику в виде некой сферы, ее основными компонентами будут конечно, политические партии…

По этой причине, диалог с представителями партий, встречи, проведенные с ними, весьма важные политические инициативы. В Азербайджане и раньше инициировались подобные мероприятия в различных форматах. Мы не можем утверждать, насколько они были полезными и эффективными, но и о вреде подобных инициатив нам также ничего неизвестно.

Сейчас хочу поделиться с читателем конкретными деталями подобных инициатив. Первым на встречу пригласили «лидера» партии, который по словам самих функционеров правящей партии, в молодые годы занимался сезонным, т.е. фруктово-овощным бизнесом.

Но это не единственная странность этих встреч. Если подобные встречи проводились перед парламентскими выборами, они были бы более содержательными.

Парламентские выборы уже завершились и в ближайшие 4-5 лет в стране вообще не ожидаются выборы. Тогда чем же вызван такой интерес к политическим партиям?

Дело в том, что структура самой Президентской Администрации фактически строится заново. И именно этот фактор диктует налаживание связей с новым руководством ПА, которое заинтересовано в установлении связей с лидерами политических партий и общественных организаций. Чем это закончится, предсказать трудно, но начинание вызывает немало вопросов. А вдруг и у нас получится установить нормальные отношения между властью и оппозицией, как во всем цивилизованном мире? Правда, для этого нужно включить в дневник встречи, если не со всеми оппозиционными силами и общественными организациями, то хотя бы с влиятельными.