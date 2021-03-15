Новый инструмент международной политики: привитые «неблагонадежными» вакцинами могут столкнуться с проблемами

Вакцинация должна вернуть людям возможность перемещаться из одной страны в другую без ограничений, которые были введены из-за пандемии. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если в одних странах разрешат въезд всем, кто вакцинировался и имеет на руках документ, это подтверждающий, то в другие можно будет беспрепятственно въехать только тем, кто вакцинировались определенными вакцинами.

Предложение о «зеленых паспортах» (Green Pass), которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом телеканалу Euronews сообщил источник в ЕС, говорится в информации Interfax.ru.

На сегодняшний день ЕМА одобрило четыре вакцины — Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Срок действия такого паспорта будет ограничен окончанием пандемии коронавируса, и он не исключает ПЦР тестов и карантина.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о технической возможности разработать «зеленые паспорта» в течение примерно трех месяцев на основании данных о вакцинации, данных ПЦР теста и сведений об иммунитете после заражения коронавирусом.

В нашей стране сейчас прививают граждан китайской вакциной. Кроме того, ожидается поставка 300 тысяч доз российской вакцины Sputnik V и свыше 400 тысяч доз британо-шведской вакцины AstraZeneca. В случае вакцинации последней проблем с въездом в ЕС быть не должно. Но на сегодняшний день более 10 стран приостановили вакцинацию ею из-за опасения, что именно она стала причиной тромбоза у нескольких десятков привитых, и на фоне таких новостей, желающих прививаться этой вакциной в Азербайджане, может быть немного.

Что касается китайской и российской вакцин, то они себя зарекомендовали с положительной стороны, но не в глазах EMA.

Впрочем, в отношении российской вакцины есть определенные подвижки. Регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. Это сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Чем все закончится, пока сказать сложно.

Понятно, что вопрос одобрения и неодобрения определенных вакцин больше политический, нежели медицинский, но это не снимает вопроса, как можно будет путешествовать по ЕС тем нашим гражданам, кто привился неблагонадежной с точки зрения ЕС вакциной.

Если вакцинация вакцинами из определенного списка даст ряд преимуществ, это дискриминирует остальных вакцинировавшихся. Им придется сдавать ПЦР тест незадолго до вылета, что не бесплатно, а возможно и сидеть по прибытии в другую страну в карантине, что сделает краткосрочную поездку бессмысленной.

Госструктуры страны по этому поводу пока хранят молчание, вероятно ожидая каких-то определенных шагов со стороны других государств в этом направлении.

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев сказал #, о том, что вопрос Ковид-паспортов пока на стадии разработки и никакой конкретики на сегодняшний день нет.

Если они все-таки появятся, тогда можно будет уже делать детальный анализ, куда наши граждане могут летать беспрепятственно, будет понятно, какие требования к вакцинации при въезде. И в этом случае уже, как говорит Гаджиев, будут выдвигаться предложения, как облегчить нашим путешественникам въезд в те или иные страны.

Известный азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с # отметил, что если будут чинить препятствия для въезда в ЕС тем, кто вакцинирован не теми вакцинами, которые одобрены EMA, это будет совершенно бессмысленным решением. Оно негативно повлияет не только на граждан Азербайджана, но и многих других государств.

«Для ЕС основным экономическим партнером является Китай, и понятно, что в этой стране граждан прививают китайской вакциной. Что делать с ними, и не только с ними?»,– задается вопросом политолог.

Это решение противоречило бы принципам, выработанным в прошлом году на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда именно Азербайджан выступил инициатором обсуждения, и на мероприятии была подчеркнута необходимость комплексного решения всех этих проблем.

«Отмечу, что Азербайджан осуществляет закупку нескольких видов вакцин. И если, допустим, бизнесмен, имеющий дело с европейскими компаниями, привился китайским Sinovac, неужели это может стать причиной того, что его не пустят в ЕС? Это было бы абсурдно, и не думаю, что до этого дойдет. Такая политика не соответствует интересам самого ЕС»,– подчеркнул Велизаде.

Он так же напомнил, что и Pfizer и AstaZeneca срывают сроки поставок в Азербайджан.

Политолог отметил, что печально, когда к вакцинам из некоторых стран заведомо предвзятое отношение у определенных государств. Если вакцина эффективна и безопасна, страна ее происхождения не должна иметь никакого значения.

Политизировано и распределение вакцин между государствами. Некоторые страны, как говорит Велизаде, делают запасы вакцин, которые не позволяют другим странам получать так необходимые им вакцины. Ряд ведущих государств планеты, призывая к реализации общегуманитарных ценностей, в очередной раз прибегают к двойным стандартам, считая население своих стран более достойным вакцинирования, чем население более бедных стран. Все это в целом, создает удручающую картину и входит в противоречие с теми тезисами, которые звучали на Генассамблее ООН.