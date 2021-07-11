В Армении нашли новый «повод» для радости. Там смакуют информацию о том, что послы США, России и Франции не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шушу. Безусловно, данный демарш является проявлением неуважения к государству, восстановившему свою территориальную целостность. Безусловно, должны быть приняты ответные меры. Одной из которых может быть изоляция послов этих трех стран, отказ приглашать их на официальные государственные мероприятия, прекращение любого общения с ними.

К данному шагу, на мой взгляд, могли бы присоединиться и представители азербайджанских оппозиционных партий, гражданского общества, СМИ. Они могли бы отказаться от участия в каких-либо мероприятиях культурного характера, организованных посольствами этих стран, от освещения их. Попутно нужно открыто поставить вопрос о запрете на участие компаний из этих стран в восстановлении освобожденных территорий. Благо, готовых и способных их заменить — пруд пруди.

Не поехал в Шушу и посол Германии в Азербайджане. На сей раз, возможно, это связано с тем, что беженцы из Зангиланского района направили обращение послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу по вопросу принятия мер в отношении компании Cronimet, которая загрязняет трансграничную реку Охчучай, подвергая Зангилан экологическому террору. Указывалось на то, что жители Зангилана до оккупации использовали воду из Охчучая для орошения, а также ловили в этой реке рыбу. Сегодня же токсичные отходы Каджаранского медно-молибденового и Кафанского медно-обогатительного заводов, расположенных у истока этой реки в Армении, а также бытовые сточные воды сбрасываются в Охчучай без очистки.

Указывается, что немецкая компания Cronimet, работающая в горнодобывающем секторе Армении, не соблюдает экологических стандартов, что создает угрозу экологического терроризма не только для Зангиланского, но и других прилегающих к нему районов. Ответа из посольства ФРГ пока нет. Но демарш герра Вольфганга вполне можно считать своего рода «ответом». При этом приходится констатировать, что со стороны ФРГ ведется активная антиазербайджанская кампания, руками различных политиков и СМИ. Так что, отказ посла Манига ехать в Шушу был ожидаем.

Что же заставило отказаться от этой поездки послов США, России, Франции? Вариантов ответа на этот вопрос может быть много. В их числе и попытка реанимации Минской группы ОБСЕ. Только вот перед нами тот самый случай, когда имеет место совершенно обратный эффект. Наоборот, к ней возврата не будет.

Азербайджан превратился в слишком сильное, развитое (экономически, политически и с военной точки зрения) государство, чтобы обращать внимание на такие демарши. Мы ведь и 44-дневную войну выиграли, несмотря на гневные заявления, звучавшие из Парижа и Вашингтона. Да, из Москвы таких заявлений не звучало. Россия вынуждена была, видя мощь азербайджано-турецкого политического тандема и силу нашей армии, самоустраниться от участия в войне, хотя мировое армянство и официальный Ереван очень на это рассчитывали.

При этом под трехсторонним заявлением от 10 ноября стоит подпись президента России Владимира Путина. И на этом фоне отказ посла РФ посещать Шушу выглядит, мягко говоря, удивительным. Впрочем, тут нужно учитывать и то, что Россия сама является государством-оккупантом. Она аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. При этом в отношении нее, в отличие от Армении, были введены санкции. Но, в том и состоит парадокс, что осуждающие РФ за действия против Украины США и Франция, выступают с РФ единым фронтом, когда речь идет о шагах против нашей страны.

В Азербайджане все это увидели и сделали выводы. Но непонятно, с какого перепугу радуются армяне? А они реально радуются. Дошло уже до создания нового мифа о том, что США, Франция и Россия не признают территориальной целостности Азербайджана. Это бред сивой кобылы. Все три эти страны, устами своих президентов и послов не раз заявляли о признании территориальной целостности нашей страны.

Собственно, президент РФ Владимир Путин, когда его спрашивали о причинах невмешательства РФ в 44-дневную войну, открыто указывал на то, что она ведется на территории нашей страны, что Нагорный Карабах — это азербайджанская земля.

Да и посол Франции не раз заявлял о признании и уважении территориальной целостности Азербайджана со стороны официального Парижа. Более того, он же побывал в состоявшейся в марте поездке представителей дипломатического корпуса в освобожденный от оккупации Губадлинский район Азербайджана. «То, что я увидел, заставило меня почувствовать, что сейчас настало время для мира и прощения», — заявил он тогда.

Так что, совершенно непонятна радость армянской стороны. Ведь, в нынешней поездке в Шушу были послы 46 стран мира. Как армянская сторона может радоваться, видя такой наплыв представителей Китая, Японии, Италии, Швеции, Украины, не говоря уже о Турции и Пакистане, в Шушу? Разве там висит не азербайджанский флаг? Разве ее не восстанавливают поразительно быстрыми темпами? Разве в целом все освобожденные территории Азербайджана не поражают воображение всего мира масштабами и темпами превращения из ада в рай? Ответ на все эти вопросы известен. Но, армянской стороне, как проигравшей и не способной ни на что влиять, так хочется новых мифов. Вот и штампуют их безостановочно, даже не задумываясь о том, как жалко и смешно выглядят те, кто их придумывает и те, кто в них умудряется поверить.