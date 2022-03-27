Последние праздничные дни запомнились грандиозным фестивалем Новруз, прошедшим на побережье Каспийского моря, в элитном поселке Sea Breeze и организованным известным кулинарным сообществом Azeri Home Chef, сообщает #.

Фестиваль запомнился своей уникальностью и масштабностью, в нем приняли участие посольства стран, в которых также отмечается Новруз – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Татарстан, прошел кулинарно – творческий конкурс «Лучшая хонча», состоялась выставка предметов одежды, ремесленничества, искусства и кулинарии разных стран, где празднуется Новруз, концертная программа с исполнением национальных песен и танцев и дегустация национальных гастрономических изысков.

Гостей встречали главные персонажи праздника Новруз в Азербайджане — Коса, Кечял и Бахар гыз.

На площадке фестиваля впервые в Азербайджане была сооружена казахская юрта с колоритным убранством внутри. Посетить ее и ощутить жизнь и быт древних кочевых племен мог каждый желающий — двери юрты были гостеприимно распахнуты для всех участников и гостей фестиваля. Монтировали юрту на территории Sea Breeze 15 рабочих. С раннего утра и до позднего вечера.

Настоящий творческий бум был представлен на конкурсном столе, где 50 кулинаров – любителей представили свои подносы с хончой. Каждая работа была уникальна, но жюри в лице Ирады Амираслановой, создателя корпорации АBAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) удалось выбрать лучшее из лучших.

Казашка Зауреш Искакова представила на конкурс казахо-азербайджанскую хончу с знаменитыми конфетами Каракум, миниатюрными копиями национальных музыкальных инструментов Казахстана и множеством прочих сладостей. Участница конкурса рассказала, что уже 10 лет живет в Азербайджане, и прониклась нашей культурой и традициями, научилась создавать хончу, которой нет в праздничной атрибутике ее народа.

Конкурсантка Саида Зохрабова представила на конкурс этническую хончу, изобразив на своем подносе эпизод из деревенской жизни. Все детали своей хончи она создала вручную, как и большинство других участниц кулинарного конкурса.

Многочисленный призер кулинарных фестивалей Ирада Мирджавадова удивила гостей хончой под названием «Бахар гыз в Шуше». Рукоделие и кулинарное мастерство девушки было оценено почетным вторым местом.

Статуэтку «Лучшая хонча» и победу на фестивале одержала Раксана Лотфи. Ее хонча поразила всех не только оригинальностью, но и патриотической идеей. Хонча была выполнена в виде карты Азербайджана с акцентом нв деоккупированные земли. Традиционные новрузовские сладости были разложены на карте по регионам, где они пользуются наибольшей популярностью.

3-е место на фестивале заняла хонча в исполнении врача Нураны Велиевой, дебютантки кулинарного фестиваля Azeri Home Chef.

Торжественно наградили на сцене и победителей конкурса пехлеванов (силачей), прошедшего в рамках фестиваля. Ими стали Рустам Асадов (категория до 20 лет) и Рустам Гаджиев (категория до 15 лет).

По традиции, подарки достались не только победителям, но и каждому участнику фестиваля.