Новороссийский путь невыгоден Азербайджану

Компания SOCAR планирует с 17 июля 2020 года возобновить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск, заявил заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

При этом, объемов экспорта, предусмотренных SOCAR для транспортировки по «северному» маршруту, он не назвал. С января 2020 года SOCAR не транспортировала нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. Компания направляла объемы нефти на экспорт, в основном, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Странность подобного заявления заключается еще и в том, что данное решение практически совпало с боями на армяно-азербайджанской границе, где проходят все трубопроводы. В комментарии # экономист Натиг Джафарли сказал, что новороссийский путь невыгоден Азербайджану.

«Транзитные затраты зависят от цен на нефть на рынке, там гибкая система, но когда цены на нефть были высокими, то цены на транзит доходили и до 6 долларов за баррель. Сейчас я не знаю, потому ни российская, ни азербайджанская стороны не раскрывают детали», — сказал аналитик.

Другая проблема в том, азербайджанская нефть смешивается с российской маркой Urals и продается под этой маркой, сказал эксперт.

«Там нет возможности разделить марки, а мы все знаем, что российская марка продается на несколько долларов дешевле, чем AzeriLight, и мы на этом теряем определенную прибыль. В этом смысле, это не экономическое решение, мягко говоря. Сейчас Азербайджан и так добывает очень мало — 570 тысяч баррелей в день. Азербайджанская инфраструктура полностью покрывает азербайджанский объем нефти, у нас есть инфраструктура, которая позволяет прокачивать до миллиона баррелей в сутки», — подчеркнул аналитик.

По словам аналитика, из всего этого напрашивается вывод, что это больше политическое решение, нежели экономическое.

«В начале этого года прокачка нефти по Новороссийскому маршруту была прекращена, это ударило по некоторым российским компаниям, которые берут транзитные расходы, плюс ко всему там есть обслуживание трубопровода, то есть техническая безопасность тоже на нас. Продажа через новороссийские компании выгодна им и новороссийскому порту, нам нет никакой выгоды, тем более происходит еще и смешивание брендов», — отметил он.

В свою очередь аналитик Фикрет Мамедов сказал #, что раньше этот транзит обходился нам на 10 долларов дороже, чем через Грузию.

«Изначально иностранные кампании строили новороссийский трубопровод для того, чтобы Россия не оставалась недовольной. Правительство Ельцина было против того, чтобы основной трубопровод строился в обход России. Был вариант построить транзит через Иран, но тогда отказались американские фирмы из-за проблем с Арменией — этот вариант тоже отпал, оставалась Грузия», — добавил он.

Мамедов также сказал, что если бы не было войны с Арменией то скорее всего этот трубопровод строился бы через Армению — было бы короче.

«Через Россию никто не хотел строить трубопровод, и поэтому война в Чечне поддерживалась разными кругами на Западе. В Новороссийске нет разделения нефти, и теряли примерно 5 долларов. Наша нефть стоит дороже, а смешанная нефть предполагает усредненную цену. Если бы прокачка шла в Туапсе, то там есть разделение и продажа по качеству, а по новороссийскому трубопроводу мы теряли и на транзите и на качестве», — резюмировал он.