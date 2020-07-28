Новая Зеландия приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом

Правительство Новой Зеландии приостановило действие договора об экстрадиции с Гонконгом после решения властей КНР принять новый закон об обеспечении национальной безопасности на территории этого специального административного района. Об этом во вторник сообщил глава новозеландского МИД Уинстон Питерс.

«Принятие Китаем нового закона о национальной безопасности подрывает основы верховенства права и принцип «одна страна — две системы», который лежит в основе уникального статуса Гонконга. Это идет вразрез с обязательствами Китая перед международным сообществом. В рамках ответа кабинет министров Новой Зеландии решил приостановить действие договора об экстрадиции с Гонконгом», — указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Кроме того, Питерс отметил, что власти Новой Зеландии будут регулировать экспорт стратегически важных товаров и технологий военного и двойного назначения в Гонконг так же, как это делается в отношении Китая.(ТАСС)