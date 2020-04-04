Ношение масок дает человеку ошибочное чувство защищенности

В эту субботу, 4 апреля, американский университет Джонса Хопкинса опубликовал данные о том, в настоящее время в мире насчитывается 18 стран, из которых не поступали сведения о выявлении случаев заражения коронавирусом. В большинстве своем эти страны являются небольшими островными государствами с ограниченными контактами с внешним миром.

А тем временем в остальных странах, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией, отмечают острую нехватку медицинских масок. Среди врачей до сих пор нет однозначного мнения, способна ли обычная одноразовая маска защитить здоровых людей от вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить ее только больным пациентам и тем, кто за ними ухаживает.

Вместе с тем, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на днях заявил, что организация может пересмотреть свои рекомендации в отношении медицинских масок. По его словам, на сегодняшний день остается актуальной рекомендация носить маски только в тех случаях, когда человек болен или ухаживает за больным.

Однако в последние дни сразу несколько научных журналов опубликовали статьи о том, что у значительного процента заразившихся болезнь протекает бессимптомно, но при этом они заражают других. Иными словами, человек может думать, что он здоров и в это время разносить инфекцию.

В этом отношении власти Азербайджана поступают разумно, запрещая населению выходить на улицу без медицинской маски. Согласитесь, что всем будет спокойнее, если маску станут носить все. Как ни крути, но на какой-то процент маска риск заражения снижает. А если все вокруг станут носить маски, вирусов в воздухе окажется значительно меньше – а значит, еще сильнее снизится риск инфицирования. Ношение медицинской маски можно считать жестом доброй воли исходя из того, что каждый человек, даже здоровый, может быть переносчиком коронавируса. Бытует даже мнение, что повсеместное ношение масок наглядно напоминает всем об опасности коронавируса и является своего рода стимулом, чтобы лучше соблюдать правила личной гигиены.

Но многих волнует вопрос, обязательно ли ношение медицинских масок и штрафуют ли за это? К сожалению, в подобном актуальном вопросе у соответствующих государственных структур нет однозначного мнения. Хотя на созданном Оперативным штабом при Кабинете министров страны в целях предотвращения распространения болезни в Азербайджане, профилактики заболевания, информирования и просвещения населения, сайте www.koronavirusinfo.az ничего не сказано об обязательном ношении медицинской маски всеми жителями. На сайте в разделе рекомендации содержится информация о том, что если у кого-то есть признаки инфекции, то они должны использовать маску при контакте с людьми.

Но даже многоразовые маски используются один раз не дольше двух-трех часов (до увлажнения) и повторно применяются только после обеззараживания – значит, у каждого должно быть сразу несколько масок, чтобы вовремя их менять. При этом одноразовые медицинские маски из нетканого материала стирать и обрабатывать паром для повторного ношения нельзя. А тем временем в стране катастрофически ощущается нехватка медицинских масок. В первую очередь они нужны медицинским работникам, но если каждого жителя обязуют носить медицинские маски, то возникает логический вопрос, откуда можно раздобыть маски? Ведь они сразу исчезают из аптек.

Но наш народ не лишен смекалки. Умельцы стали делать медицинские маски из подручных материалов. Самодельные маски из ткани уже можно приобрести в аптеках и даже супермаркетах, где ими торгуют в открытую. С одной стороны это хорошо, что нехватку медицинских масок рынок может компенсировать за счет умельцев, но с другой стороны опять же возникает очередной вопрос – насколько эти маски соответствуют стандартам? Ведь нет гарантии, что изготовители этих масок не заражены сами или не находятся в контакте с инфицированными коронавирусом лицами? Обладают ли материалы, из которых делают самодельные маски, соответствующим качеством для того, что не пропускать вирусы?

Возможно, эта тревожность является излишней, учитывая катастрофическую нехватку в стране медицинских масок, но властям все же следует учитывать эти нюансы. Важно также помнить всем, что ношение масок неважно какого типа — дает человеку, который их носит, ошибочное чувство защищенности. Лучше всего строго соблюдать правила личной гигиены и самоизоляции.