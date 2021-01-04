Норвегия ужесточает ограничения, чтобы предотвратить новую волну пандемии

Правительство Норвегии ужесточает ограничения в стране, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса. Об этом заявила в воскресенье премьер-министр страны Эрна Сульберг.

«Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии», — приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро.

Правительство рекомендует всем норвежцам не приглашать домой гостей в следующие две недели. Кроме того, вводится запрет собираться группами более пяти человек вне собственного дома, а также на продажу алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях. Норвежцам рекомендуется по возможности продолжать работать удаленно.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 329 и достигло 50 266. За время пандемии от вызванных инфекцией осложнений в стране умерли 436 пациентов. Протестированы 2,5 млн человек.(ТАСС)