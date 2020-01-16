Нон-стоп экзекуция

Новый год начался для премьер-министра Армении Никола Пашиняна со сплошных разоблачений и обвинений во лжи и безграмотности. Повод для того, с достойной лучшего применения регулярностью, дает сам Никол Воваевич. Уж больно он жаждет похвастаться хоть какими-то достижениями, но в реальности, за неимением таковых, он раз за разом превращается в объект справедливой, обоснованной критики.

Итак, Пашинян написал на своей странице в Facebook, что по итогам 2019 года Армения обогнала Азербайджан и Грузию по ВВП на душу населения, приведя при этом данные Международного валютного фонда. Причем, как признают армянские СМИ, практически моментально, ему пришлось редактировать самого себя. Они констатируют, что, упоминание о нашем превосходстве над Азербайджаном испарилось.

Вывод армянскими СМИ был сделан печальный. Мол, одного этого было достаточно, чтобы понять истинный уровень тех, кто готовит тексты для премьер-министра РА. Я же напомню, что на заявление Пашиняна ответила уже министр экономики Грузии Натия Турнава. Она заметила, что нельзя говорить о превосходстве РА, так как не все факторы были учтены Пашиняном. «Если какой-то политический деятель или эксперт стремится к победе с такими показателями и начинает сравнивать Грузию с другими государствами региона, призываю их ознакомиться прежде с элементарной методологией»,- заявила она.

Кроме того, грузинский министр уточнила, что в минувшем году Грузия внедрила новый метод расчета ВВП, который пока не отражен в докладах международных финансовых структур, в том числе Международного валютного фонда (МВФ). После этих слов, армянские СМИ снова впали в уныние и признали, что по сути Турнава, используя максимально дипломатичные слова, указала на необразованность и неосведомленность Никола Воваевича.

Добавил «свои 5 копеек» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Никол Пашинян заявил, что Армения впервые опережает Грузию своим ВВП на душу населения. Такого никогда не было ни в мои годы президентства, ни даже при Шеварднадзе, ни после великого правителя Армении Тиграна Великого. Нет ни одной причины — ни по географическому положению, ни по ресурсам, почему должен житель Армении иметь больший доход, чем грузин», — сказал он в видео, которое было размещено на его странице в Facebook.

Естественно, что не мог не ответить на наглую и примитивную ложь армянского премьера и президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В последнее время, рассказывая об «успехах» своей страны, премьер-министр Армении сравнивает свою страну с Азербайджаном. По его заключению, Армения опережает Азербайджан по многим параметрам. У этого предположения нет никаких оснований, и это даже не требует доказательств. Азербайджан по всем основным параметрам с большим отрывом опережает Армению. Для подтверждения этого хотелось бы озвучить несколько случаев и цифр», — заявил он в своей заключительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

В частности, он отметил, что в 2019 году ВВП Азербайджана составил 47,6 миллиарда долларов, Армении всего – 13 миллиардов долларов. ВВП на душу населения в Азербайджане составляет 4 800 долларов, в Армении – 4 500 долларов. И это еще не все. Были приведены и иные цифры, доказывающие тотальное превосходство Азербайджана над Арменией.

«Наши валютные резервы составляют $51 млрд, Армении – $2 млрд, т.о есть разница в 25 раз. Внешнеторговый оборот Азербайджана составляет $33,6 млрд, Армении – $7,4 млрд (разница в 4,5 раза). Профицит внешней торговли у нас $6 млрд, у Армении он вообще отрицательный и составляет $2,6 млрд. Инвестиции в экономику Азербайджана в 2019 году составили $13,5 млрд, Армении – $0,9 млрд», – отметил Ильхам Алиев.

Говоря просто и без обиняков, глава нашего государства устроил Пашиняну очередную интеллектуальную экзекуцию. И, к несчастью армянского премьера, ему ведь и возразить будет нечем! Да и как это сделать, если даже армянские экономисты доказывают ложь Воваевича?! Так, в интервью телеканалу «Армньюз» это сделал бывший глава Кабмина Армении Грант Багратян.

«По части количества рабочих мест они солгали, автоимпортеров сосчитали в качестве рабочих мест, и число безработных искусственно понизили на 50-60 тысяч. И безработица с 17,5–18% упала до 13%. Это фальсификация, за которую, будь я завтра премьером, начальник Национального статистического комитета как минимум будет задержан и его посадят», — заявил он. Замечу, что и ранее, Багратян не раз доказывал лживость заявлений Пашиняна. И конца, края данному процессу, когда армянского премьер-министра будут сечь аргументами, не видно. По крайней мере до тех пор, пока Пашиняна не отправили туда, где ему самое место — на свалку истории.