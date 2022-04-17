Актер Николас Кейдж обратился к похитителям с просьбой вернуть его коллекцию комиксов, украденную в 2000 году. В интервью ComicBook артист оценил ее в $10 млн.

«Я просто хочу, чтобы вернули мои комиксы. Их украли. В свое время я купил их по довольно хорошей цене, сейчас они стали настоящими сокровищами и оцениваются в районе $10 млн, — сказал Кейдж. — Комиксы сейчас у кого-то в сундуке с сокровищами, и я прошу вернуть их, потому что я мог бы столько всего сделать с этим. Я даже готов пожертвовать их на благотворительность».

Актер является давним фанатом комиксов — даже свою фамилию он позаимствовал у персонажа Marvel Люка Кейджа (настоящее имя кинематографиста — Николас Ким Коппола). (gazeta.ru)