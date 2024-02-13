Экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны приостановить решение суда округа Колумбия, лишившего его президентского иммунитета в деле о штурме Капитолия. Об этом телеканал CNN сообщает в понедельник, 12 февраля.

«Проведение многомесячного уголовного процесса над президентом Трампом в разгар предвыборного периода радикально подорвет способность президента Трампа вести кампанию против президента Байдена», — написали адвокаты в запросе в Верховный суд. Они утверждают, что это «угрожает немедленным непоправимым ущербом интересам президента Трампа и десятков миллионов американских избирателей», интересы которых «защищены Первой поправкой к Конституции США».

6 февраля федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и попытках незаконно повлиять на результаты президентских выборов. «В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый по уголовному делу. Однако любой исполнительный иммунитет, который мог защищать его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорилось в заключении суда.

Кроме обращения в Верховный суд Трамп может оспорить это решение еще одним способом: потребовав, чтобы федеральный апелляционный суд округа Колумбия рассмотрел дело повторно, на этот раз — в полном составе. (DW)