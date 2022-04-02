Съемки фильма «Быстро и свободно» с участием актера Уилла Смитта были приостановлены американским сервисом Netflix из-за инцидента на церемонии вручения кинопремии «Оскар», сообщает Daily Mail.

В этом триллере Смит должен был сыграть человека, который просыпается в Мексике с амнезией после нападения, а затем он постепенно узнает, что раньше был криминальным авторитетом и работал под прикрытием агента ЦРУ. Неизвестно, будет ли заморожен проект или вместо Смита подыщут другого актера,

27 марта на церемонии вручения «Оскара» голливудский актер вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за его шутки об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда Смит вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», он заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Смита после инцидента. Позже стало известно, что Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук инициировал «дисциплинарное разбирательство» против актера.