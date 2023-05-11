Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит оперативное совещание с офицерами военной разведки. Об этом сообщила его канцелярия, передает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в своей канцелярии в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве оперативное совещание с офицерами военной разведки», — рассказали в канцелярии главы израильского правительства.

Там также отметили, что в совещании принимает участие глава аппарата премьер-министра Цахи Браверман.

Агентство напоминает, что ранее ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Реховот в центральной части Израиля. В результате удара погиб один человек, семеро получили ранения.