Израиль потерял сотни военных с начала войны в секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Merit Street Media.

«Мы потеряли сотни солдат, которые храбро сражались в Газе», — сказал он.

Нетаньяху также подчеркнул, что после завершения конфликта придется приложить много усилий по оказанию помощи военным, потому что «на их душах шрамы». «Но в то же время мы также думаем о восстановлении Газы, как только мы уничтожим этих террористов», — добавил премьер-министр.