Хакеры, предположительно действующие в интересах Украины, получили доступ к базам данных российской компании «Сирена-Трэвел». В ней содержится информация о пассажирах авиакомпаний и их страховках, данные относятся к периоду с 2007 по 2023 год. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на телеграм-канал хакерского сообщества KibOrg.

Утверждается, что за взломом стоит некая группировка Muppets, которая связана с KibOrg. Неясно, связана ли эта группировка с какими-либо правительствами или спецслужбами.

Хакеры выложили в сеть фрагменты из двух полученных ими баз данных. «Важные истории» пишут, что обнаружили в этих фрагментах данные о перелётах ныне живущей в России бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, причём эти данные совпадают с сообщениями самой Кнайсль о её передвижениях.

В базах данных «Сирена Трэвел» содержатся содержатся сведения о всех бронированиях и продажах авиабилетов в России, о регистрации багажа, страховых полисах и так далее. Как пишут хакеры, в двух базах содержатся 664,6 миллиона записей с личными данными пассажиров, номерами рейсов, маршрутами, тарифами, данными о стоимости билетов. Кроме того, в базах есть почти 3,5 миллиардов записей о номерах телефонов пассажиров.

Источник «Важных историй» в хакерской группировке утверждает, что KibOrg не планируют выкладывать всю базу в открытый доступ. Группировка рассматривает возможность передачи базы Вооружённым силам Украины, продажи данных за деньги, а также передачи сведений журналистам-расследователям. (svoboda.org)