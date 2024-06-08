Израильские военные сообщили о падении «подозрительной воздушной цели» возле Голанских высот в районе горы Хермон.

Как передает #, об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После того как в северной части Голанских высот прозвучали сирены, предупреждающие о проникновении вражеского летательного аппарата, была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая упала на открытой местности в районе горы Хермон», — говорится в документе.

Отмечается, что инцидент расследуется, о жертвах или разрушениях не сообщалось.