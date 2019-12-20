Нет наркотикам, алкоголизму и игромании: в Азербайджане от беды будут избавляться инновационным методом

В мае этого года Баку посетили председатель некоммерческой организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) России Никита Лушников, восьмикратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко и актер Павел Деревянко. На пресс – конференции, в которой также принял участие народный артист Азербайджана, вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов, гости из России анонсировали планы по открытию в Азербайджане крупного антинаркотического реабилитационного центра.

В кратчайшие сроки инициаторы идеи перешли от слов к действиям.

Сегодня в отеле Marriott Absheron Baku в рамках проходящей в нашей столице встречи по обмену опытом международных организаций, занимающихся реабилитацией алко- и наркозависимостей состоится пресс-конференция, где будет детально рассказано о предлагаемых программах профилактики и реабилитации.

Специалисты представляют методики профилактики, ориентированные на широкие возрастные группы, в том числе на детей и подростков. Инициатором мероприятия выступает Международная антинаркотическая федерация (МАФ) совместно с Фондом помощи зависимым «Во имя жизни», представляющим на встрече программы из Азербайджана.

Проект из Азербайджана — фонд помощи зависимым «Во имя жизни» — на пресс-конференции представит Эмин Агаларов.

Программы Международной антинаркотической федерации представит председатель правления организации, Никита Лушников, а также президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения (CIPIDA) Мирча Греку и депутат Парламента Республики Молдова Владимир Односталко.

Эксперты расскажут о комплексном подходе, предлагаемом МАФ, в решении проблем наркомании, а также о профилактике компьютерной игровой зависимости у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Также журналистам будет представлен проект одноименного центра реабилитации зависимостей («Во имя жизни»), открытие которого планируется в Баку в мае 2020 года.

Накануне корреспондент «Зеркало» побывал на территории, где будет создан этот центр. Заявка – самая что ни на есть серьезная, а планы у создателей центра – далеко идущие. Вплоть до презентации проекта в ООН.

Об этом и другом в интервью # рассказал Никита Лушников:

— Какие детали вы уже можете раскрыть, и когда новое учреждение примет первых пациентов?

— Здание центра в Нардаране было приобретено Эмином Агаларовым, который оказывает нам всевозможную поддержку в этом проекте в рамках новосозданного им фонда «Во имя жизни». Как видите, сейчас здесь идет ремонт. Открытие планируем в мае, но уже сейчас мы принимаем людей на реабилитацию.

Это будет первый в своем роде центр, не имеющий аналогов во всем мире. Проект экспериментальный: людей с зависимостью преимущественно лечат медикаментозным способом. Мы же впервые будем совмещать две ведущие программы — медикаментозную помощь и психосоциальную реабилитацию по программе драг-фри (программа полного отказа от наркотиков). До сегодняшнего дня эти программы соперничали между собой, доказывая каждый свою эффективность.

Мы хотим стать неким примирительным мостиком между ними, который покажет, что нам нечего делить и не в чем соревноваться, у нас одна цель – помогать людям. Люди которые прошли программу заместительной терапии должны в итоге получить полную свободу от наркотиков, а не находиться на лекарственных препаратах. Наша площадка будет создана именно для этого.

— Почему вы решили осуществить данный эксперимент именно в Азербайджане?

— Это была инициативе азербайджанской стороны. Эмин Агаларов в качестве гостя присутствовал на наших крупных просветительных мероприятиях в России, посещал созданные нами терапевтические лагеря, в результате чего подробно ознакомился с нашей деятельностью. У себя на родине я не встречал такого человека, который обладал бы таким же желанием, как Эмин Агаларов, помочь своей нации. Он познакомил меня с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, которая присоединилась к нашей общей задаче помочь наркозависимым людям. Поэтому, создание в Азербайджане такого центра стало возможным благодаря поддержке двух замечательных людей – Эмина Агаларова и Лейлы Алиевой.

— Какое количество пациентов сможет принять центр?

— У нас будет несколько корпусов, в каждом из которых планируем размещать по 15 человек. Повторяю – это экспериментальный проект. Если он будет пользоваться спросом, и принесет помощь нуждающимся в этом людям, то, конечно же, в будущем мы будем расширять нашу площадку.

— Лечение будет бесплатным?

— На первом этапе нам поможет Эмин Агаларов, но со временем клиника должна быть самоокупаемой. Стоимость лечения будет определяться с учетом среднего дохода жителей Азербайджана. Но будут пациенты, которых мы будем лечить бесплатно всегда. Это так называемые социальные квоты при центре. Я никогда не скрывал, что в свое время сам проходил лечение от наркозависимости, и смог победить ее.

Моим родителям нечем было платить. Я лечился практически бесплатно.

Поэтому, пока я занимаюсь этим делом, в наших клиниках всегда будут социальные места для определенной группы пациентов. Сегодня при нашем непосредственном содействии в мире открыто более 100 реабилитационных центров. Они находятся в Таиланде, России, США, Европе. Почти 19000 человек обратились к нам за помощью. Из них более семи с половиной тысяч прошли программу реабилитации. Мы лечим любую зависимость. Речь идет не только о наркотической и алкогольной привязанности. В России, к примеру, сейчас очень много игроманов. По всему миру увеличивается компьютерная зависимость и пагубное влияние тотализатора. Люди «выносят» целые дома на этих спортивных ставках.

— Расскажите о персонале, который планируется привлечь для работы в центре…

— В центре будут работать как местные, азербайджанские специалисты, так и зарубежные врачи. Работа будет специфичная. Мы очень верим в то, что взаимодействие драг-фри и заместительной терапии даст нам очень хороший результат.

— В чем философия вашей деятельности?

— Исключительно добровольное оказание помощи. Философия этого центра, равно как и уже имеющихся наших лагерей — не применять никакое насилие! Мы строим свою методику исключительно на диалоге с пациентом, а также применяем психотерапевтические методы. У нас богатый опыт мотивационной технологии, который помогает нам удерживать пациентов в программе.