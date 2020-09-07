Несколько сот человек вышли на улицы Гонконга с протестами против закона о нацбезопасности и переноса выборов

В Гонконге в воскресенье, 6 сентября, прошли массовые демонстрации против закона о национальной безопасности, а также переноса выборов. В этот день было задержано 289 человек, 270 из них — из-за участия в «противозаконных мероприятиях», сообщает полиция Гонконга.

6 сентября в специальном административном районе КНР должны были состояться выборы в парламент (Законодательный совет), однако глава администрации Гонконга Кэри Лам в конце июля перенесла их на следующий год. Свое решение она обосновала опасностью заражения коронавирусом.

По данным агентства Reuters, 6 сентября на улицы Гонконга вышли несколько сотен человек, чтобы выразить протест против политики правительства автономии. Некоторые из них держали в руках плакаты с лозунгом «Освободите Гонконг!» Для разгона этих демонстраций полицейские использовали, в том числе, перечный газ. (DW)