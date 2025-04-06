Сторонники левых политических партий Франции вышли на массовую демонстрацию в Париже, требуя не допустить смягчения судебного приговора для лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая может пропустить ближайшие президентские выборы из-за судебного запрета избираться в течение пяти лет. Как сообщает ТАСС, в акции левых на площади Республики принимают участие несколько тысяч активистов.

Организаторы манифестации прямо говорят, что протест — это ответ на акцию в поддержку «Национального объединения», которая запланирована на 15:00 по местному времени (17:00 по бакинскому) и пройдет на площади Вобан в VII округе Парижа. «Наша задача — продемонстрировать ведущую инициативу на поле борьбы с крайне правыми», — заявил журналистам по прибытии на манифестацию национальный координатор партии «Неподчинившаяся Франция» Манюэль Бомпар. Он также назвал партию Ле Пен «опасной для демократии и для правового государства». Бомпар пообещал, что левые продолжат выступать с протестами против правого политика и «Национального объединения» и анонсировал масштабную мобилизацию сторонников на полях ежегодной первомайской демонстрации.

Собравшиеся на площади Республики скандировали лозунги с оскорблениями в адрес «Национального объединения» и призывы против участия Марин Ле Пен или любого другого кандидата от крайне правых в предстоящих в 2027 году президентских выборах.

На площади Республики собрались преимущественно активисты и политики «Неподчинившейся Франции», а также партии «Экологисты», в том числе национальный секретарь Марин Тонделье. Депутаты от Социалистической партии и коммунисты отказались поддержать данную акцию, заявив, что организуют отдельную демонстрацию позже.