Представители левых партий в парламенте Франции, блок которых на предыдущих выборах стал победителем, требуют от президента Эмманюэля Макрона «наконец назначить» премьера из их рядов.

Социалистическая партия, «Зеленые» и коммунисты после утренней встречи с почти экс-премьером Себастьеном Лекорню призвали Макрона «наконец назначить в Матиньон премьер-министра, который сформирует правительство из левых и «зеленых», передает eurointegration.com.ua.

«Мы готовы вместе руководить, чтобы проводить политику социального и экологического прогресса и фискальной справедливости», – заявили они. Правопопулисты «Национальное объединение», напомним, требуют роспуска парламента и не хотят повторно идти на консультации.

Бывший премьер Макрона Эдуар Филипп призвал его уйти в отставку из-за политического кризиса.