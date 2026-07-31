Конец июля мог бы стать временем трёх побед азербайджанских клубов в еврокубках. Вместо этого он превратился в череду упущенных возможностей: за считаные дни страна лишилась сразу двух представителей в европейских турнирах, а третий сохранил шансы лишь благодаря особенностям еврокубковой системы, где выбывание из одного турнира нередко означает переход в другой.

Именно так и произошло с «Карабахом». Команда Гурбана Гурбанова дошла до второго квалификационного раунда Лиги Европы, где встретилась с болгарским ЦСКА (София). Оба матча — и в Баку, и на софийском стадионе «Васил Левски» — завершились нулевыми ничьими, что само по себе говорит о крайне плотном и вязком противостоянии без явного преимущества одной из сторон. Судьбу пары решила серия послематчевых пенальти, в которой чуть точнее оказались хозяева поля — 5:4. Для «Карабаха» это означает выбывание из Лиги Европы, но не завершение еврокубковой кампании: агдамцы продолжат выступление в Лиге конференций, где в третьем квалификационном раунде встретятся с киевским «Динамо». Украинский клуб прошёл схожий путь — уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК (2:5), киевляне также оказались в Лиге конференций. Матчи между командами пройдут 6 и 13 августа, и именно от их исхода теперь зависит, останется ли Азербайджан представленным в еврокубках после начала осени.

Совсем иначе сложилась ситуация у бакинского «Нефтчи». Команда под руководством Юрия Вернидуба уступила белорусскому «Динамо» (Минск) во втором квалификационном раунде Лиги конференций: в первом матче в Баку хозяева пропустили четыре мяча, забив в ответ дважды, а ответная встреча, сыгранная на нейтральном поле в болгарской Стара-Загоре из-за действующих ограничений для белорусских клубов, завершилась минимальным поражением — 0:1. По сумме двух матчей — 2:5, и на этом европейская кампания «Нефтчи» завершилась.

Не удержалась в турнире и «Зиря». Команда Рашада Садыхова начала противостояние второго квалификационного раунда с выездного поражения от эстонского «Пайде» — единственный гол был забит на 87-й минуте, что оставило минимальные, но всё же реальные шансы отыграться дома. В ответной встрече, состоявшейся на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте, «Зиря» быстро вышла вперёд благодаря голу Эрена Айдына уже на четвёртой минуте. Однако удержать победный счёт бакинцам не удалось: во втором тайме «Пайде» сравнял счёт, и матч завершился вничью — 1:1. По сумме двух встреч эстонский клуб одержал победу со счётом 2:1 и вышел в следующий раунд, тогда как «Зиря» завершила своё выступление в Лиге конференций.

Если сложить эти три истории вместе, картина получается достаточно показательной. За исключением домашнего поражения «Нефтчи» от минского «Динамо», остальные противостояния решались минимальной разницей, а в случае с «Карабахом» — и вовсе в серии пенальти. Агдамцы не уступили ни разу в основное время, «Нефтчи» проиграл ответный матч лишь с разницей в один мяч, а «Зиря» сохраняла интригу практически до финального свистка ответной встречи. Всё это позволяет предположить, что во многих случаях исход противостояний определили отдельные эпизоды — реализация моментов, действия команд в ключевые отрезки матчей и психологическая устойчивость в решающие минуты. Немаловажную роль играет и календарь: квалификация еврокубков начинается ещё до того, как клубы успевают набрать полноценный игровой ритм во внутреннем чемпионате, что особенно чувствительно для команд с не самой длинной скамейкой запасных.

Что касается дальнейших перспектив, то теперь всё внимание приковано к «Карабаху» и его противостоянию с киевским «Динамо». Украинский клуб — опытный и физически крепкий соперник, однако поражение от ПАОК показало, что команда пока далека от идеальной формы и имеет определённые проблемы в организации игры. Для «Карабаха», который уже не первый год остаётся главным представителем Азербайджана на европейской арене и имеет опыт успешных выступлений на групповых стадиях континентальных турниров, предстоящее противостояние выглядит достаточно равным, а его исход во многом будет зависеть от того, какая из команд сумеет лучше воспользоваться своими шансами. Вместе с тем противостояние с ЦСКА показало, что одним из ключевых резервов «Карабаха» остаётся реализация голевых моментов: в матчах, где цена каждой ошибки особенно высока, именно эффективность в завершающей стадии нередко становится решающим фактором. Если агдамцы сумеют пройти киевлян 6 и 13 августа, Азербайджан сохранит представительство в раунде плей-офф Лиги конференций и получит шанс частично компенсировать очковые потери, возникшие после вылета «Нефтчи» и «Зиря» этим летом.

Автор

Заур Нурмамедов