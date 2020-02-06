Непрозрачность отчетности SOCAR не дает подсчитать международную инвестиционную позицию страны

Точная информация о зарубежных активах Азербайджана неизвестна, поскольку на фоне относительно прозрачной отчетности Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), отчетность крупнейшего международного инвестора — Государственной нефтяной компании Азербайджана ограничена общими данными. Отсутствие прозрачности затрудняет анализ международной инвестиционной позиции (МИП), представляющей разницу между активами и обязательствами страны.

«Между тем, в стране нет других крупных компаний, вкладывающих средства за рубежом», — отмечает эксперт- экономист Натиг Джафарли. По его словам, к ГНФАР вопросов нет, поскольку суверенный фонд публикует ежеквартальную и ежегодную отчетность, проводится аудит его финансовой деятельности. Зарубежные активы фонда будущих поколений представлены в виде недвижимости, ценных бумаг и прочих вложений – информация этого плана имеется. Однако загвоздка в отчетности SOCAR. Дело в том, что эта компания также является основным международным инвестором Азербайджана, вкладывающим в инвестиционные проекты других стран. На сегодняшний день Государственная нефтяная компания является лидером по инвестициям в Грузии, вкладывает она в проекты в Румынии, Швейцарии, Украине, Турции.

Известно, что кроме этих компаний, в стране нет прочих крупных зарубежных инвесторов, формирующих показатель международной инвестиционной позиции (МИП), говорит Джафарли, однако отсутствие точных данных SOCAR не дает нам возможности определить объем и структуру иностранных активов страны.

«Прозрачность отчетности SOCAR оставляет желать лучшего, поскольку компания представляет общие цифры, нет данных об управлении активами, дивидендах, сложно судить, насколько выгодны вложения Госнефтекомпании, окупились ли затраты. При этом по закону SOCAR призвана детально отчитываться о своих зарубежных активах. Государственная компания не может апеллировать к коммерческой тайне, однако SOCAR использует именно этот аргумент – ссылаясь на коммерческую тайну, компания не раскрывает зарубежную деятельность», — пояснил Джафарли.

Оценка стоимости компании, представляющая собой учёт всех источников финансирования, долговых обязательств, вложений и дивидендов, не поддается анализу, ввиду отсутствия полноты информации. В частности, неизвестно, какую часть этой суммы составляют зарубежные активы, также неизвестна ее внутренняя стоимость.

«SOCAR является крупнейшим держателем собственности в Азербайджане. Думаю, основная часть активов компании сосредоточена внутри страны, в том числе в виде недвижимости, земельных участков, сети заправочных станций и прочее. Что же касается зарубежных активов, точных данных нет, неизвестно, кто их оценивал и какова рыночная стоимость. Скажем, на данный момент SOCAR строит туристический комплекс в Черногории, вложив в этот проект 400 млн. долларов и планирует вложить еще 250 млн. долларов. При этом никто не ответил на вопрос, почему нефтяная компания занимается этим непрофильным проектом.

По данным на 1 января 2018 года активы ГНФАР увеличились по сравнению с показателем на начало 2017 года (33 147,0 млн. долларов) на 8,02%, до 35 806,5 млн. долларов. Сообщается, что активы возросли за счет бюджетных доходов, в том числе, доходов от управления средствами, а также изменения курса валют, входящих в инвестиционный портфель фонда. «Больше половины капитала фонда составляют реальные деньги, вложенные в зарубежные банки в долларах и евро под небольшие проценты. Говорят, что банки надежные, можно догадываться, что речь идет о швейцарских банках. Это нельзя назвать капиталовложением, при этом Госнефтефонд может изъять эти средства в случае необходимости. Порядка 15-16 млрд. капитала приходятся на недвижимость и долговые ценные бумаги американских и европейских финансовых структур», — по данным собеседника, реальной оценки зарубежных активов нет.

Что касается внешнего долга, согласно официальным данным, по итогам минувшего года этот показатель составил 17,2% ВВП. По поводу внешних обязательств страны говорится много, однако статистический отчет, отражающий накопленные запасы внешних финансовых активов и обязательств страны (МИП) неизвестен.