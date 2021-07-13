Орган Минобороны РФ, телеканал «Звезда» опубликовал репортаж под названием «Ворота в Карабах»: как миротворцы РФ обеспечивают безопасность движения через Лачинский коридор». В нем содержится несколько утверждений, весьма сомнительных для тех, кто постоянно отслеживает новости из описываемых там мест.

Например, автор сообщает, что попасть в Карабах можно только при наличии документов, причем, на всех пассажиров, иначе — придется возвращаться.

Приведем некоторые отрывки из текста.

«Когда солдат миротворческой миссии РФ просит на контрольно-пропускном посту открыть багажник автомобиля — выполнять это нужно беспрекословно. Досмотр российские военные осуществляют по всей строгости. Избежать этой процедуры не сможет ни один водитель, вне зависимости от типа автомобиля, — автобус это, грузовик или обычная «легковушка».

Наблюдательный пост номер один, граница Армении и Азербайджана находится в трех километрах отсюда. Это место еще называют «воротами в Карабах», и именно здесь начинается Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению.

Именно близость к границе налагает на миротворцев особую ответственность. Проезд в Карабах осуществляется только при наличии документов, причем, на всех пассажиров. В противном случае, придется возвращаться, исключений нет ни для кого.

«Задачи поста состоят в демонстрации присутствия вооруженных сил России в данном регионе. А также в контроле въезда и выезда в Лачинский коридор определенной техники, как военной, так и гражданского транспорта», — рассказал командир наблюдательного поста Алексей Решетников.

В случае нарушения, машина задерживается, а все запрещенные к провозу грузы — изымаются. Иногда из-за таких строгих правил на посту образуются настоящие «пробки», причем, покидать свои машины запрещено. Когда на улице +40 градусов, находиться в машине, зачастую не оборудованной кондиционером — настоящее испытание, но местные жители к этим мерам относятся с пониманием.

В трех километрах от КПП расположены азербайджанские и армянские посты. Такое соседство заставляет миротворцев все время быть начеку. Впрочем, с появлением здесь российских военных, режим прекращения огня еще ни разу не был нарушен. А развевающиеся над линией соприкосновения российские триколоры для местных жителей являются дополнительной гарантией безопасности».

Что тут можно сказать? Не исключено, что такую ретивость российские военные в Лачинском коридоре продемонстрировали как бы напоказ – из-за присутствия телевизионщиков из Москвы. Потому что, несмотря на слова командира наблюдательного поста, не раз уже с момента окончания войны фиксировались случаи проезда в Карабах из Армении даже армянских военнослужащих, а не то, что подозрительных нежелательных лиц в гражданской одежде.

Совсем недавно в бакинском суде армянские военнослужащие, заехавшие на территорию Азербайджана уже после подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня, давали показания, что в Лачинском коридоре их даже не досматривали – российские военные пропускали их с оружием.

А чего стоят слова из текста о том, что «с появлением здесь российских военных, режим прекращения огня еще ни разу не был нарушен», когда буквально на днях армянские военнослужащие открыли огонь на Агдамском направлении, и в результате был ранен азербайджанский военный?

Если телевизионный орган Минобороны РФ передает, мягко говоря, неполную правду, то всё ли знают о происходящем в Карабахе высшие российские чины? Может азербайджанской стороне стоило бы выступить с предложением, чтобы кроме миротворцев, проверку въезжающих в Лачинский коридор, осуществляли также пограничные посты Армении и Азербайджана – для более надежного контроля?

Ответить на них по просьбе # согласился политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Конечно же, орган Минобороны РФ постарается отобразить в своем репортаже всю «строгость и щепетильность» действий миротворческих сил – как-никак это относится к их ведомству. Однако ж, в других репортажах мы не раз видели иную картину досмотра миротворцами проезжающих через Лачинский коридор армян. И судя по ним, процедура проверки довольно проста. Порой просто спрашивают у людей документы, и те даже не выходят из машин. Бывает на секунду откроют багажник, и только. То есть, непонятно, зачем «Звезда» устраивает этот маскарад, представление, коль известно, что их картинку не сложно сопоставить с репортажами других российских телеканалов.

Что касается системы проверки, меня не интересует армянская сторона – это их дело, как они будут соблюдать свой суверенитет. Но для Азербайджана значимо рано или поздно взять под контроль границу на этом участке. Ведь не секрет, что согласно Трехстороннему заявлению (ТСЗ), российская сторона должна контролировать только Лачинский коридор, а не границу Азербайджана с Арменией – об этом в ТСЗ не сказано ничего. И поэтому, конечно же, необходимо поставить азербайджанский пограничный пост на границе с Арменией, у начала Лачинского коридора. Я думаю, это вопрос времени, и рано или поздно это произойдет. Тем более, что мы знаем случаи, когда через коридор проезжали и армянские военнослужащие.

Но Азербайджан придерживается идеи постепенного, эволюционного изменения этой ситуации. И более хладнокровно относится к происходящему, потому что рано или поздно то, что неизбежно, произойдет. Есть логическое развитие событий.

На данный момент необходимо полностью контролировать армяно-азербайджанскую границу. Посты уже создаются. Думаю, через пару лет после того, как будет построена обводная дорога от Лачина, Азербайджан станет полностью контролировать сам этот город. Поэтому нужно просто отложить в сторону эмоции и постепенно, в соответствии с избранной стратегией, своевременно решать все возникающие проблемы.