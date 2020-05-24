Нефтяной рынок восстанавливается на фоне ослабления карантина

После мощного роста накануне нефтяные котировки снова начали снижение. Спрос на нефть восстанавливается, но рынок остается все еще очень уязвимым, что подтверждается новым резким снижением цен. При этом на рынке нефти продолжается ребалансировка, которая улучшает среднесрочные перспективы черного золота, отмечает Bloomberg.

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель По мнению аналитиков, понижением цен рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году. Они полагают, что экономическая динамика КНР и потребление нефти в стране могут оказаться слабее ожиданий инвесторов. Такое положение дел давит на котировки, но аналитики не прогнозируют значительного падения цен в ближайшее время.

В пятницу, 22 мая, цены на нефть снижаются в ходе глобальных торгов. В начале сессии стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI опускались на 10% — до $30,7 за баррель. Во второй половине дня значения несколько восстановились — до $35,3 и $33,4 соответственно, но при этом всё ещё оставались ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На новой волне общего спада цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 мая составила 35,09 доллара за баррель, что на 1,31 доллара меньше предыдущего показателя, сообщал в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны. На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 34,34 доллара за баррель, что на 1,3 доллара меньше предыдущего показателя. Цены перешли к снижению после уверенного роста в последние несколько дней. Так, ещё накануне стоимость марки Brent поднималась до максимума с середины марта и приближалась к отметке $37 за баррель.

Как объяснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, в условиях неопределённости, связанной с пандемией COVID-19, власти Китая освободили себя от обременительных обязательств следовать конкретной цели по росту ВВП. В результате динамика китайской экономики и потребление нефти в стране могут оказаться слабее ожиданий инвесторов. Подобное положение дел оказывает давление на стоимость нефти. Потребление энергосырья в мире начало постепенно восстанавливаться по мере снятия карантинных мер в ряде стран. В своём обновлённом прогнозе Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения мирового спроса на нефть лишь на 8,6 млн баррелей вместо заявленных ранее 9,3 млн.

Специалисты агентства улучшили свою оценку на фоне ослабления карантинных мер в ряде стран. По подсчётам МЭА, уже к концу мая в условиях ограничений будут проживать порядка 2,8 млрд человек в мире по сравнению с 4 млрд в апреле. Как полагают эксперты, постепенное возвращение людей и предприятий к работе со временем должно привести к восстановлению глобального спроса на топливо. И это логично, поскольку снижение потребления нефтепродуктов произошло в результате режима карантина. Ограничения на передвижение повлекло падение потребления бензина и авиационного топлива. При этом добыча и переработка нефти, а также отгрузки нефти в нефтехранилища не прекращались.

Минувший апрель оказался самым тяжелым месяцем в истории нефтяной индустрии. Спрос на «черное золото» обвалился из-за массовых карантинных мер. Эксперты еще в прошлом месяце предупреждали, что огромный переизбыток предложения приведет к заполнению мировых хранилищ. Но считали, что это произойдет ближе к середине июня. Пока эти прогнозы не оправдались. Цены на нефть будут демонстрировать рост, так как спрос на нефть восстанавливается быстрее ожиданий, говорится в аналитическом обзоре Deutsche Bank. Согласно прогнозу, цена на нефть Brent будет стремиться к значением выше $40 за баррель, цена на нефть WTI – к $40 за баррель.