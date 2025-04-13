Иран добивался смягчения санкций на переговорах с США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. В ответ иранская сторона согласилась бы ограничить свою ядерную программу.

По данным WSJ, Тегеран требует от Вашингтона ослабления санкций, связанных с китайскими покупателями нефти и атомным сектором. Взамен, как утверждают иранские и европейские чиновники, страна могла бы вернуться к уровню обогащения урана, который предусмотрен Венским ядерным соглашением 2015 года.

После вступления в должность в январе президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана возобновить переговоры по ядерной сделке. Новое соглашение должно стать заменой тому, из которого по его же инициативе Вашингтон вышел в 2018 году.

Еще до встречи с иранской делегацией спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что будет настаивать на сворачивании нынешней ядерной программы. (kommersant)