Интервью # с российским политологом, директором по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым:

— Как вы знаете, на днях Госдеп США включил Азербайджан в список «нарушителей свободы вероисповедания». То есть, наша страна взята под надзор в качестве кандидата на включение в этот черный список.

Помимо Азербайджана под наблюдением уже находятся Алжир, Центрально-африканская Республика, Коморские острова и Вьетнам. Переход из категории поднадзорных в черный список влечет за собой угрозу санкций в случае отсутствия улучшений.

Только между США и Азербайджаном настало потепление после скандального заявления, и вдруг очередная провокация. Что происходит?

— Для США вполне традиционна тактика «маятника», когда более холодные и более позитивные сигналы в отношении регионального игрока попеременно меняются, чтобы напомнить такому государству о необходимости учитывать позицию Вашингтона. В частности, США периодически могут напоминать о предлогах для давления на руководство такой страны, по принципу из известного российского фильма «День выборов» — «мы на это глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть».

Тот факт, что за последние пару месяцев периоды «охлаждений» и «оттепелей» в отношениях Вашингтон-Баку сменялись достаточно быстро, связан как с активным переговорным процессом между Баку и Ереваном, так и с началом президентской кампании в Азербайджане. США довольно часто исходят из того, что в предвыборный период руководство других стран может быть более уязвимо для давления.

При этом стоит помнить, что США в данном случае преследуют именно свои интересы — напомнить Азербайджану, чьи позиции на Южном Кавказе в 2023 году укрепились, о необходимости учитывать позицию Вашингтона. Не только и не обязательно по вопросам, связанным с переговорами между Баку и Ереваном.

— В то время, как толерантное отношение ко всем религиозным течениям в Азербайджане признается всеми, такой шаг Госдепа явно носит недружественный характер. Скажется ли подобное заявление негативным образом на двухсторонних отношениях?

— В данный момент этот инфоповод, конечно, осложняет двусторонние отношения Баку и Вашингтона. Это видно и по реакции официальных лиц Азербайджана — например, представителей Госкомитета по работе с религиозными структурами или Уполномоченной по правам человека Сабины Алиевой.

Тем не менее, само заявление Энтони Блинкена с упоминанием официального Баку и включение Азербайджана в специальный список наблюдения Госдепартамента — только одно из проявлений тактики США на Южном Кавказе. Вполне возможно, что новая относительная оттепель в отношениях Вашингтона и Баку может последовать, например, через некоторое время после завершения президентских выборов в Азербайджане.

В этот период американская сторона может счесть, что официальный Баку после завершения выборов стал менее уязвим для давления и стоит сделать ряд шагов в его сторону для снижения напряженности. Кроме того, на отношения США-Азербайджан могут влиять и отношения Вашингтона с третьими странами. Скажем, дополнительные факторы, усиливающие заинтересованность американской стороны во взаимодействии с Турцией (в том числе, на фоне российско-украинского конфликта) могут мотивировать США сделать ряд встречных шагов и в сторону Азербайджана.

— Интересно также «странное стечение обстоятельств». В то время, как и Азербайджан, и Армения надеются на подписание, хотя бы рамочного мирного договора, повестку дня рушит данный отчет Госдепа. Случайность?

— В контексте переговоров о мирном соглашении — это может быть частью вполне обычной тактики США. Напомнить тому из региональных игроков, который в данный момент находится в более сильной переговорной позиции, что с Вашингтоном надо считаться. То есть, этот «дамоклов меч» может быть нужен США не столько для попытки принудить Баку к каким-то конкретным уступкам Еревану, сколько с целью доказать, что именно американская сторона является верховным арбитром на Южном Кавказе и именно к ней нужно обращаться при решении спорных вопросов.

При этом американская сторона вполне может использовать такой предлог для давления даже при фактическом исчерпании обстоятельств, на фоне которых нынешний доклад Госдепартамента США был представлен. Для частичной аналогии — вспомним широко известный пример с поправкой 1974 года к Торговому акту США («поправкой Джексона-Вэника»), принимавшейся в период «Холодной войны». Отмена этой поправки, как известно, оставалась одним из предлогов для политического торга Вашингтона уже с постсоветскими государствами, в том числе, не находившимися в напряженных отношениях с США. Безусловно, с юридической точки зрения это разные явления, но политический механизм может действовать, во многом, схожим образом. Не исключено, что Госдепартамент США может упоминать Азербайджан в ежегодном докладе о состоянии религиозной свободы в подобном контексте и после того, как политический фон изменится (в том числе, будет заключено упомянутое мирное соглашение), но Вашингтону может быть важно сохранить этот предлог для политического торга с Баку.

— Как вы считаете, повлияет ли предвзятый документ Госдепа на процесс подписания мирного соглашения в этом году?

— Проблемные факторы в рамках отношений США-Азербайджан могут, по крайней мере, на время, осложнить проведение переговоров между представителями Баку и Еревана в Вашингтоне. Как известно, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян недавно подтвердил согласие Еревана на участие в переговорах на уровне глав МИД на этой площадке, но, по ситуации на 9 января 2024 года, официальный Баку об участии главы своего внешнеполитического ведомства в такой встрече не заявил и дата мероприятия объявлена не была.

Кроме того, определенное охлаждение в отношениях Вашингтона и Баку может усилить надежды Еревана на укрепление своих переговорных позиций в диалоге с Азербайджаном. Другое дело, что на завершающих этапах перед заключением значимых соглашений как правило обсуждаются вопросы, вызывающие наибольшие разногласия сторон — поэтому при сохранении высоких темпов непубличных консультаций согласование итогового текста мирного соглашения в январе-начале февраля 2024 года в любом случае может замедлиться.

При этом и у Баку, и у Еревана есть мотивы, чтобы подписать такой документ, по крайней мере, до конца 2024 года. Здесь фактор США тоже стоит учесть. Примерно с лета 2024 года начнется решающая фаза американской президентской кампании — после официального выдвижения кандидатов съездами Демократической и Республиканской партий. То есть, примерно с середины года внимание Вашингтона к Южному Кавказу, вполне вероятно, снизится — что в нынешних условиях может дать больше пространства для маневра скорее Баку, чем Еревану. Это может мотивировать Ереван активнее отстаивать свои переговорные позиции по мирному соглашению, прежде всего, в январе-феврале, когда есть запас времени для этого, но, в то же время, стремиться к подписанию документа оптимально — до середины весны, в крайнем случае — до начала лета 2024 года.

Но, с учетом того же фактора, официальный Баку может рассчитывать, что летом-осенью 2024 года его переговорные позиции могут укрепиться. То есть, Азербайджан в ближайшие месяцы, вполне вероятно, будет исходить из того, что снижение темпов переговоров в первой половине года не нанесет принципиальной угрозы его интересам. Вспомним реплику Ильхама Алиева в интервью Euronews, записанному 23 ноября 2023 года, что «сроки тут не столь важны, важна повестка для обеих стран». Однако другие внешнеполитические факторы также будут мотивировать Баку, чтобы диалог с Ереваном по этому вопросу излишне не затягивался и мирный договор был заключен до конца 2024 года.

Например, Азербайджан может стремиться, чтобы переговоры по мирному соглашению были завершены при благоприятной для него международной конъюнктуре — в том числе, пока в Турции достаточно стабильная внутриполитическая ситуация и многие влиятельные игроки заинтересованы в контактах с Анкарой на фоне российско-украинского конфликта, а внимание Ирана, во многом, отвлечено на ближневосточный кризис.