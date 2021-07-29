Армения вновь грубо нарушила соглашение о соблюдении прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана. Согласно информации, 29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кяльбаджарского района. В сторону наших позиций также было брошено 10-12 ручных гранат Ф-1.

Ответным огнем противник был подавлен. Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.

Ранее, 28 июля армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции ВС Азербайджана, причем также в Кяльбаджарском районе. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Азербайджанская армия открыла ответный огонь, в результате с армянкой стороны есть погибшие и раненые. А еще, несколько дней назад там же, в Кяльбаджарском направлении, армянский снайпер застрелил азербайджанского военнослужащего — гизиря Фармана Ягублу.

Сколько еще будет провокационных действий с армянской стороны, знают только руководители данного государства. Но совершенно очевидны их планы. Армения пытается всячески сорвать реализацию Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которой стоит подпись Никола Пашиняна. При этом, устраивая провокации на армяно-азербайджанской границе, официальный Ереван стремится предстать в роли «жертвы», дабы был повод обратиться за помощью к иностранным партнерам.

И в этой связи интересно наблюдать за тем, что происходит в самой Армении. А там поднята новая волна недовольства Россией и ОДКБ. Уже были сообщения о запланированных акциях протеста у посольства России в Армении. Граждане РА, видите ли, хотят потребовать от российских коллег объяснения причин бездействия. Что, мягко говоря, весьма забавно. Ведь недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала очень показательное заявление. «Мы убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией», — подчеркнула она. Но армянская сторона, как видим, торпедирует все эти инициативы, устраивая провокации на границе с Азербайджаном и отказываясь от начала процесса демилитации и демаркации границ.

Какие, в этих условиях, могут быть претензии у «армянской общественности» к России?! Кроме того, мы все видим, сколь активно провокационную работу по подталкиванию Армении к новой войне с Азербайджаном проводит Франция. Посол которой в Ереване регулярно делает заявления, суть которых очевидна. Это признание недовольства Парижа как итогами 44-дневной войны, так и тем, что нет более никакой необходимости в существовании Минской группы ОБСЕ. Франция недовольна тем, что произошло переформатирование всей региональной обстановки. Она жаждет сорвать все то, что реализуется Азербайджаном при поддержке Турции и с согласия России. Соответственно, мы сейчас видим «уши» Франции, торчащие из всех «акций протеста», публикаций в армянской прессе со стороны персон, продвигающих нарратив о необходимости давления на Россию как на главного «виновника» всех бед Армении.

И в этом смысле интересно, что в интервью Общественному телевидению Армении заявил председатель комитета НС по иностранным делам Рубен Рубинян. По его словам, 16 сентября этого года председательство в ОДКБ перейдет к Армении, «со всеми вытекающими последствиями». На вопрос, обратится ли Армения снова в ОДКБ, Рубинян ответил, что процесс продолжается.

Перед нами очередной пример дешевой спекуляции. Что, откуда и когда будет вытекать у господина Рубиняна — вопрос к его лечащим врачам. Но попытки втянуть ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт были давно. Достаточно вспомнить провокацию в Товузском направлении летом прошлого года. Тогда «стратеги» в Ереване также надеялись на помощь ОДКБ, но так ее и не увидели. Потом, после начала 44-дневной войны, руководство Армении криком кричало о важности вмешательства ОДКБ. Снова их истерика была проигнорирована. Ведь война велась на территориях Азербайджана, который реализовывал свое законное право по принуждению агрессора к миру. Естественно, что по окончании этой операции, когда Армения подписала Трехстороннее заявление от 10 ноября, в Ереване начались митинги. Их участники озвучивали в адрес России такое, что цитировать это просто неудобно. Если корректно, то они утверждали, что «Россия предала Армению». И сейчас, после очередной серии провокаций с армянской стороны на границе с Азербайджаном, мы видим повторение пройденного ранее. В том числе и в плане «продажи» армянскому обществу несбыточных надежд на ОДКБ.

Ведь решения там принимаются консенсусом. И Азербайджан в Организации имеет даже больше союзников, чем Армения. Соответственно, принимать какое-то решение против нашей страны в ОДКБ не будут. Особенно, учитывая ту огромную работу по дискредитации Организации, которую проводил официальный Ереван в последние годы. Никто в ОДКБ ничего не забыл.

Кроме того, мы помним события совсем недавнего времени, участниками которого стали две страны-члены ОДКБ. Парламент Кыргызстана заявил о готовности пересмотреть участие страны в Организации Договора коллективной безопасности. С таким предложением, говоря конкретнее, выступили депутаты комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента). Они говорили о бездействии ОДКБ на фоне кровопролитной трехдневной войны в Баткенской области на границе с Таджикистаном. Помощь в урегулировании конфликта предложили США. Эксперты не исключают, что военная база США опять может появиться в республике. Пока до этого не дошло, но налицо ситуация, которая доказывает, что даже в случае конфликта между странами, входящими в ОДКБ, эта Организация предпочитает позицию стороннего наблюдателя. Соответственно, когда дело коснется призывов Армении к ОДКБ помочь в реализуемой официальным Ереваном политике провокаций, в Организации, в лучшем случае, пропустят все это мимо ушей. Противостоять Азербайджану, да еще с учетом углубляющегося и всестороннего сотрудничества нашей страны с Турцией и Пакистаном, никто не захочет. Сколько бы истеричных заявлений в адрес России и ОДКБ в Армении не звучало.