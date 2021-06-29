Бакинский «Нефтчи» одержал победу над московским «Спартаком» в контрольном матче, прошедшим в австрийском городе Филлахе, сообщает Sputnik Азербайджан.

Новоиспеченный чемпион Азербайджана по футболу обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на восьмой минуте встречи — автором первого гола стал форвард «Нефтчи» и сборной Азербайджана Намик Алескеров.

Спартаковцы восстановили равновесие в матче на 44-й минуте встречи — отличился Михаил Игнатов. Но на второй добавленной минуте к основному времени первого тайма победный гол «Нефтчи» забил новичок клуба, игрок сборной Сан-Тома и Принсипи Аррамиш.

Во втором тайме команды голов не забили и встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бакинского клуба.

Ранее «Нефтчи», проводивший предсезонные сборы в Словении, отыграл два контрольных матча с местными клубами. Сначала подопечные Самира Абасова сыграли вничью с «Олимпией» (1:1), а затем проиграли «Домжале» (1:2).

Матч со «Спартаком» был последней контрольной встречей для бакинского клуба — в ближайшие дни команда вернется в Баку, где продолжит предсезонную подготовку.

Напомним, что «нефтяники» стали чемпионами сезона 2020/21, выиграв в решающем матче премьер-лиги Азербайджана у агдамского «Карабаха» со счетом 1:0. В следующем сезоне «Нефтчи» выступит в квалификации Лиги чемпионов, в которой в первом отборочном раунде ему будет противостоять тбилисское «Динамо». Первый матч состоится 7 июля в Тбилиси, а ответная игра пройдет в Баку.