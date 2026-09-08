Визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев стал символом новой фазы дипломатии вокруг украинского конфликта, в которой идеологические формулировки постепенно уступают место жесткому расчету. Вашингтон демонстрирует готовность обсуждать не только прекращение огня, но и фундаментальные вопросы послевоенного устройства Украины, ее внешнеполитического курса и территориального статуса. Если ранее американская дипломатия стремилась сохранять пространство для маневра между Киевом и Москвой, то теперь все заметнее стремление сформировать конкретную рамку сделки, пусть даже эта рамка и вызывает серьезное сопротивление украинской стороны.

Особое значение приобретает так называемый «московский челнок» — последовательные контакты американских представителей с российским руководством и затем с Киевом. Подобная тактика предполагает не классическое посредничество, при котором посредник старается сохранить равноудаленность от участников конфликта, а поиск минимального общего знаменателя между позициями сторон. В этой конструкции Вашингтон пытается выяснить, какие уступки Москва считает обязательными, а какие требования Киев способен принять хотя бы теоретически. Сам факт того, что после консультаций в Москве в Киеве стали обсуждаться более жесткие условия, свидетельствует о смещении переговорной оси в сторону прагматичного соглашения.

Наиболее чувствительным пунктом предполагаемого мирного пакета является требование закрепить нейтральный статус Украины на конституционном уровне. Речь идет не просто о временной приостановке движения в НАТО, а о юридическом отказе от возможности вступления в военные союзы. Для Кремля такой шаг мог бы стать устранением одной из ключевых причин конфронтации, поскольку российское руководство традиционно рассматривает расширение западных военно-политических структур как стратегическую угрозу. Для Киева же конституционная поправка означала бы пересмотр одного из центральных направлений государственной политики, сформировавшегося после 2014 года.

Территориальный вопрос еще сильнее усложняет переговорную перспективу. Заморозка линии соприкосновения и официальное признание территориальных потерь — принципиально разные сценарии. В первом случае стороны могут сохранить противоположные юридические позиции и отложить окончательное решение на неопределенный срок. Во втором возникает необходимость закрепить политический результат войны в международных документах, внутреннем законодательстве или иных юридических механизмах. Для Украины это выглядело бы не как временный компромисс, а как формализация утраты части территории, что неизбежно столкнулось бы с общественным неприятием и конституционными ограничениями.

Американская администрация, судя по логике предлагаемого подхода, заинтересована в достижении заметного результата в сжатые сроки. Для Вашингтона дипломатическая сделка стала бы доказательством способности новой администрации быстро завершать затяжные международные кризисы. Однако дедлайны, полезные с точки зрения политического менеджмента, могут быть опасными для переговоров, в которых одна сторона ведет войну за выживание и не располагает возможностью принимать решения исключительно исходя из внешнего календаря. Давление на Киев способно ускорить консультации, но одновременно может сделать будущие договоренности менее устойчивыми.

В этом контексте особую проблему создают требования провести выборы, референдумы или конституционную реформу в условиях продолжающейся войны либо сразу после ее завершения. Любой такой процесс потребует четких гарантий безопасности, определения статуса территорий, решения вопроса о праве голоса перемещенных лиц и беженцев, а также восстановления нормальной работы государственных институтов. Если политическая процедура будет воспринята как навязанная извне, ее легитимность окажется под сомнением еще до подведения итогов. Внутренняя борьба вокруг условий мира может превратить внешнеполитический компромисс в источник масштабной дестабилизации.

Подключение к консультациям представителей Великобритании, Франции и Германии отражает стремление придать американскому проекту более широкую международную опору. Участие E3 позволяет Вашингтону разделить политическую ответственность за возможные уступки и одновременно проверить, готовы ли европейские государства поддержать новую переговорную архитектуру. Однако европейские столицы находятся в сложном положении. С одной стороны, они заинтересованы в прекращении боевых действий и снижении нагрузки на собственные экономики и системы безопасности. С другой — чрезмерные уступки Москве могут быть восприняты как сигнал, что силовое изменение границ в Европе в конечном счете приносит политические дивиденды.

Не менее важны закрытые положения мирного пакета, содержание которых может определять его реальную ценность гораздо сильнее публичных деклараций. К таким вопросам относятся персональные гарантии безопасности украинскому руководству, будущий объем военной помощи, механизм международного контроля за прекращением огня, судьба замороженных российских активов, восстановление разрушенной инфраструктуры и возможная последовательность снятия санкций. Публично сформулированные требования о территориях и нейтралитете могут быть лишь видимой частью соглашения, тогда как его устойчивость будет зависеть от финансовых и военно-политических механизмов исполнения.

При этом сама форма дипломатии имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Челночные поездки, утечки в прессу и заявления о «конструктивном прогрессе» позволяют участникам переговоров постепенно тестировать реакцию общества, союзников и оппонентов. Утечка наиболее жестких пунктов может быть способом подготовить общественное мнение к возможным уступкам, а может, напротив, использоваться для давления на другую сторону. Поэтому сообщения о якобы согласованных требованиях не всегда означают наличие окончательного проекта: нередко речь идет о рабочих вариантах, пробных формулировках или позициях, которые стороны намеренно выносят в информационное пространство.

Главный риск американской стратегии заключается в попытке заменить сложный процесс политического урегулирования быстрой сделкой, в которой формальное прекращение войны будет достигнуто раньше, чем устранены ее базовые причины. Если Киев сочтет соглашение навязанным, а Москва — недостаточно выгодным, документ может стать не мирным договором, а временной передышкой. Переговоры Уиткоффа и Кушнера в таком случае следует рассматривать не как финальную стадию урегулирования, а как проверку пределов возможного компромисса. Будущее этой инициативы будет зависеть от того, удастся ли совместить требования территориальной и политической реальности с гарантиями, которые сделают достигнутые договоренности приемлемыми и исполнимыми для всех ключевых участников.

Агиль Гахраманов